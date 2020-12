Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 3 decembrie 2020. Berbecii se preocupă de casă

16:00

Oana Zăvoranu a răspuns, într-un Insta Story, întrebările venite de la fanii ei. Și a făcut-o, ca de obicei, cu o sinceritate dezarmantă. După ce le-a zguduit, și continuă, pe vedetele din showbiz-ul românesc, Oana […] The post Oana Zăvoranu a dat de pământ cu Adelina Pestrițu și Oana Roman! Ce spune, însă, de Teo Trandafir appeared first on Cancan.ro.