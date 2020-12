FCSB și-a găsit magician: Moruțan, la un nivel la care au fost doar fotbaliștii deceniului în Liga 1

23:20

Cornel Dinu, 72 de ani, unul dintre cele mai importante personaje din fotbalul românesc, este suspect de coronavirus.„Nu sunt deloc bine, se pare că am coronavirus. Am gust, am miros, am și mâncat în seara asta ceva. Mi-era foame, ieri nu mâncasem nimic. Temperatură n-am. E o stare de ușoară greață, slăbiciune, durere de cap, ca la gripă. Imediat mă ia gâtul, că am amigdalele scoase. Sper că e o formă mai ușoară.A venit Balaj la mine acum câteva ore. ...