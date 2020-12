ONU: Peste 1 miliard de persoane ar putea trăiîn sărăcie extremă până în 2030 din cauza efectelor pe termen lung alepandemiei COVID-19

09:30

La mijlocul anilor 90 editorialistul New York Times Thomas Friedman lansa teoria Golden Arches of conflict Prevention, o variantă a păcii capitaliste bazată pe ideea că ţările în care s-a deschis un McDonald’s nu şi-au declarat niciodată război. Or, globalizarea economică nu este un panaceu pentru război, cum o dovedesc noile valuri de conflict, scrie Paul Musgrave în Foreign Policy.