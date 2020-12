Răzvan Burleanu, membru în Comitetului Executiv al UEFA! Cum a reușit președintele FRF să ocupe poziția

11:30

Costin Ștucan îl are invitat, vineri, la GSP Live, de la 09:01, pe fostul internațional român, Cosmin Bărcăuan (42 de ani).Trecut în carieră pe la Craiova, Dinamo sau Șahtior, Bărcăuan va aborda mai multe subiecte la GSP Live: ce părere are despre situația de la Dinamo și ce crede că poate salva clubul în acest moment, cine ar trebui să vină pe banca „câinilor”, dar și ce planuri de viitor are, declarând recent că se gândește să renunțe la antrenorat. ...