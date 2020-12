MAE/ Atenţionare de călătorie: Slovenia - Căderi masive de zăpadă, intensificări ale vântului, inundaţii

11:50

Nume cunoscute din politica românească deschid listele de candidaţi la Senat şi Camera Deputaţilor în circumscripţia electorală Bucureşti.Unii au făcut politică şi revin la alegerile din acest an, alţii sunt membri ai actualului Parlament şi doresc un nou mandat de senator sau deputat.Circumscripţia electorală Bucureşti are alocate, conform AEP, 13 mandate de senator şi 29 mandate de deputat.În Capitală, ordinea pe buletinele de vot, stabilită de Biroul Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti, este următoarea: 1. Partidul Mişcarea PopularăPMP a depus liste complete de candidaţi atât la Senat, cât şi la Camera Deputaţilor. La Senat, lista este deschisă de fostul consilier prezidenţial Cristian Diaconescu, urmat de Dorel Onaca, iar la Cameră - pe primele două locuri se regăsesc preşedintele formaţiunii, europarlamentarul Eugen Tomac, şi Ioana Constantin, care a candidat la locale pentru funcţia de primar al Sectorului 1. 2. Partidul Naţional LiberalŞi PNL a depus liste complete pentru alegerile parlamentare de duminică. La Senat lista este deschisă de actualul ministru al Finanţelor, Florin Cîţu, urmat de preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor, Sorin Cîmpeanu, şi de ministrul Educaţiei, Monica Anisie. La Camera Deputaţilor, primul pe lista de candidaţi este preşedintele formaţiunii, actualul prim-ministru Ludovic Orban, urmat de ministrul Muncii, Violeta Alexandru. 3. Partidul Pro RomâniaListe complete a depus, pentru aceste alegeri, şi Pro România - 17 candidaţi pentru Senat şi 37 pentru Camera Deputaţilor. La Senat lista este deschisă de fostul lider ALDE Călin Popescu-Tăriceanu, iar la Camera Deputaţilor de preşedintele Pro România, Victor Ponta, urmat de Gabriela Podaşcă. De pe locul 4 la Cameră candidează Tudor-Tim Ionescu. 4. Partidul Social DemocratFostul primar general al Capitalei Gabriela Firea deschide lista de candidaţi a social-democraţilor bucureşteni la Senat. Ea este urmată de medicul Adrian Streinu-Cercel şi fostul primar al Sectorului 6 Gabriel Mutu. La Camera Deputaţilor, lista completă de candidaţi depusă de PSD este deschisă de doctorul Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Pe locul 2 se află fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache - autosuspendat din partid după ce DNA a decis cercetarea acestuia sub control judiciar pe cauţiune pentru complicitate la trafic de influenţă şi spălare a banilor, iar pe locul 3 pe lista validată de BEM este Diana Tuşa. 5. Alianţa USR PLUSCâte 17 candidaţi la Senat şi 37 la Camera Deputaţilor are pe listele validate de BEM şi Alianţa USR PLUS. La Senat, lista este deschisă de Ştefan Pălărie de la PLUS, urmat de Silvia Dinică de la USR, iar la Cameră - de liderul USR Bucureşti Claudiu Năsui, urmat de deputatul Cristina Prună. 6. Uniunea Democrată Maghiară din RomâniaUDMR are pe listele de Bucureşti 17 candidaţi pentru Senat şi 36 pentru Camera Deputaţilor. La Senat, lista este deschisă de Zoltan Janos - medic, urmat de Marton Illyes - preot, iar la Cameră de Csaba Horvath - inginer medical, urmat de Jozsef Bencze - informatician.Intră în cursa electorală de duminică şi mai multe formaţiuni neparlamentare:7. Partidul Naţional Ţărănesc Maniu-Mihalache 8. Partidul Noua Dreaptă9. Partidul Naţiunea Română10. Partidul VerdePV vine în faţa alegătorilor din Capitală cu 17 candidaţi la Senat, lista fiind deschisă de Maria-Magdalena Nicula, şi cu 24 de candidaţi pentru Camera Deputaţilor, primul pe listă fiind Florin Călinescu. Sursa foto: Florin Călinescu / Facebook 11. Alianţa pentru Unirea RomânilorAUR are liste complete de candidaţi la alegerile de duminică. La Senat lista este deschisă de jurnalistul Claudiu Târziu, iar la Camera Deputaţilor de liderul formaţiunii, George Simion. 12. Partidul Social Democrat Muncitoresc - PSDM13. Partidul Ecologist RomânPER intră în cursa legislativă cu liste complete în Bucureşti, atât la Senat, cât şi la Camera Deputaţilor. La Senat, lista PER este deschisă de fostul social-democrat Şerban Nicolae, iar la Camera Deputaţilor - de fostul deputat PSD Liviu Pleşoianu, urmat de Dănuţ Pop şi de Aurelian Pavelescu. 14. Partidul Alternativa Dreaptă15. Partidul România MarePentru PRM, la alegerile parlamentare de duminică, vor candida de pe prima poziţie a listelor Claudiu Tănăsescu pentru Senat şi Teodor-Victor Iovici la Camera Deputaţilor. BEM a admis liste complete în Bucureşti pentru PRM - 17 candidaţi la Senat şi 37 la Camera Deputaţilor.16. Partidul Noua Românie17. Partidul Puterii Umaniste (social-liberal)În cazul PPU(SL) Biroul Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti a admis 17 candidaţi pentru Senat şi 36 pentru Camera Deputaţilor. De pe prima poziţie la Senat candidează Ramona-Ioana Bruynseels, fost candidat al formaţiunii la funcţia de preşedinte al României în alegerile din 2019, iar la Camera Deputaţilor - Corneliu Dobriţoiu, fost ministru al Apărării. 18. Partidul Socialist RomânListe de candidaţi au fost aprobate şi pentru asociaţiile minorităţilor naţionale, care formează un grup parlamentar distinct în Camera Deputaţilor:19. Asociaţia Macedonenilor din România20. Uniunea Polonezilor din România21. Uniunea Ucrainenilor din România22. Uniunea Armenilor din România23. Uniunea Democrată Turcă din România24. Asociaţia Partida Romilor "Pro-Europa"25. Uniunea Culturală a Rutenilor din România26. Uniunea Sârbilor din România27. Uniunea Croaţilor din România28. Uniunea Elenă din România29. Uniunea Democrată a Slovacilor şi Cehilor din România30. Uniunea Bulgară din Banat - România31. Forumul Democrat al Germanilor din România32. Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România33. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România34. Asociaţia Liga Albanezilor din România35. Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT La sfârşitul buletinului de vot în Capitală se află candidaţii independenţi:36. Ionela-Alina Geonea - candidat pentru un mandat de deputat37. Nicolae Valeriu-Ciolan - candidat pentru un mandat de deputat38. Daniela Şerban - candidat pentru un mandat de deputat39. Gabriel Oprea - candidat pentru un mandat de deputat40. Aurel-Cătălin Stochiţă - candidat pentru un mandat de deputat Duminică, românii sunt aşteptaţi la urne să îşi aleagă deputaţii şi senatorii pentru un mandat de patru ani.