Cristian Mitrea, primele declarații după ce a fost filmat când s-a sărutat cu Iuliana Luciu | FOTO

09:20

Etapa a cincea a fazei grupelor din Liga Campionilor a lămurit situația în ma multe grupe, numai puțin de nouă formații asigurându-și biletele pentru optimile competiției. În urma rezultatelor înregistrate în această seară în Champions […] The post Borrusia Dortmund, a 9-a echipă calificată în optimile Champions League! appeared first on Cancan.ro.