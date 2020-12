Sibiu: Medicul-şef al Secţiei de Infecţioase de la SCJU, cu pacienţi cu COVID-19, cere ajutor de la populaţie pentru a cumpăra un container

12:40

Antrenorul echipei de fotbal FC Botoşani, Marius Croitoru, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă online, că Sepsi OSK Sfântu Gheorghe este favorită la victorie în meciul direct de sâmbătă, el precizând că formaţia covăsneană se află meritat pe loc de play-off în clasamentul Ligii I."Sepsi e o echipă foarte bună care se află meritat pe un loc de play-off. Noi în schimb am suferit puţin pe acest început de campionat. E un meci în care Sepsi este favorită, se află pe loc 4, vine după o serie de rezultate bune în campionat, are un lot numeros şi valoros. Aşa că e normal să fie favoriţi, mai ales că vor juca pe teren propriu. E o echipă foarte puternică din toate punctele de vedere. Eu l-am avut pe Leo Grozavu antrenor şi în ultima perioadă a carierei mele aici... Era diferit faţă de ceilalţi antrenori. Eu eram aproape de retragere şi atunci am învăţat foarte multe de la el. E un antrenor pe care îl apreciez şi va fi întâlnire plăcută. La noi, cei care au avut coronavirus au avut dureri musculare, dar sunt puternici şi vor trece peste. Iar acum putem spune că am aproape tot lotul la dispoziţie", a afirmat Croitoru.Tehnicianul este convins că sirianul Mahmoud Al-Mawas, ultimul jucător transferat, va ajuta formaţia moldoveană."Sirianul s-a lăsat mai mult timp aşteptat, dar a fost primit bine. Nu cred că a fost vreun jucător care să nu fi fost primit bine la noi. E important ca el să se integreze cât mai repede, să revină la o formă fizică OK pentru a putea susţine efort timp de 90 de minute. Am vorbit după cele două antrenamente pe care le-a făcut cu noi, mi-a spus că e diferenţă, dar i-am spus că e normal să fie între fotbalul european şi cel asiatic. El are nevoie de acomodare, de sprijin, eu îmi pun mari speranţe în el şi cu siguranţă va ajuta această echipă. Dacă vor sosi cartea verde şi celelalte acte, el va fi pe foaia de joc cu Sepsi", a menţionat Marius Croitoru.Echipa de fotbal FC Botoşani întâlneşte, sâmbătă, de la ora 14:30, în deplasare, formaţia Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, într-o partidă contând pentru etapa a 12-a a Ligii I.