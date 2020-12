Asociaţie: Sectorul IT&C ar putea ajunge la 10% din PIB în 2025, iar România, cel mai mare hub de tehnologie a informaţiei din Europa Centrală și de Est

Obiectivele industriei locale de IT pentru România Digitală din 2025 sunt ca sectorul IT C să ajungă la 10% din PIB, de la circa 6% în prezent, precum și crearea celui mai mare hub de tehnologie a informaţiei din Centrul şi Estul Europei, susține Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii (ANIS).

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de InCont