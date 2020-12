Lucrul pe care trebuie să îl facă toți bolnavii de COVID la trei luni după vindecare! „Să treacă obligatoriu prin niște evaluări”

13:30

Grupul de informare Strategică informează că de la începutul pandemiei de coronavirus și până în prezent, numărul românilor care au murit din cauza bolii a ajuns la 11.876. n intervalul 02.12.2020 (10:00) – 03.12.2020 (10:00)