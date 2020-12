Bianca a recunoscut. Pe el l-a iubit mereu: „Te iubesc, regele meu”

14:10

În urmă cu două zile, pe 1 decembrie, o extragere a Loteriei Naționale din Africa de Sud a provocat un scandal de proporții. 20 de persoane au câștigat câte 370.000 de dolari, fiecare, după ce […] The post Extragere loto cu scandal în Africa de Sud. Câți câștigători au avut numerele 5, 6, 7, 8, 9 și 10 appeared first on Cancan.ro.