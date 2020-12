Brexit: Negocierile comerciale au înregistrat un regres (media)

18:40

Românca Simona Halep, numărul doi mondial, a fost nominalizată, alături de belarusele Victoria Azarenka şi Arina Sabalenka, americanca Sofia Kenin, japoneza Naomi Osaka şi poloneza Iga Swiatek, la titlul de jucătoarea anului 2020, în cadrul premiilor oferite de circuitul profesionist feminin (WTA).Fost lider mondial, Halep a cucerit trei titluri în 2020, începând cu cel de la Dubai (februarie), al 20-lea din carieră. După pauza impusă de pandemia de coronavirus, Simona Halep a mai câştigat alte două turnee, la Praga şi Roma.Sofia Kenin a început anul în forţă şi a câştigat la Melbourne primul său titlu de Mare Şlem, Australian Open, reuşind victorii în faţa numărului unu mondial, australianca Ashleigh Barty, şi a spaniolei Garbine Muguruza. Kenin a jucat a doua sa finală de Grand Slam la Roland Garros, pierdută în faţa polonezei Iga Swiatek.Poloneza Swiatek (19 ani), care a pierdut doar 23 de ghemuri în drumul spre titlu la Paris, este nominalizată şi la titlul de jucătoarea cu cel mai important progres (WTA Most Improved Player of the Year), după ce a început anul 2020 pe locul 59.Naomi Osaka, numărul trei mondial, şi-a trecut în palmares al treilea său titlu de Mare Şlem la US Open şi a ajuns în finala turneului Western & Southern Open (Cincinnati, mutat la New York).Azarenka, nominalizată şi la titlul de revenirea anului (WTA Comeback Player of the Year), a cucerit cel mai important trofeu după ce a născut un băieţel, la Western & Southern Open, atingând şi finala de la Flushing Meadows, unde a învins-o pe Serena Williams în semifinale.Arina Sabalenka este jucătoarea cu cele mai multe titluri în 2020, trei, la egalitate cu Simona Halep. Ea a încheiat sezonul cu o serie de nouă victorii consecutive, obţinând titluri la Ostrava şi Linz. De asemenea, a câştigat în acest an turneul de la Doha, al treilea de categoria Premier 5 din carieră.Pentru titlul de echipa de dublu a anului concurează perechea Kristina Mladenovic (Franţa)/Timea Babos (Ungaria), campioană la Australian Open şi Roland Garros, alături de finalistele de la Openul Franţei, Alexa Guarachi (Chile)/Desirae Krawczyk (SUA), finalistele de la US Open, Nicole Melichar (SUA)/Yi-Fan Xu (China), şi finalistele de la Australian Open, Barbora Strycova (Cehia)/Su-Wei Hsieh (Taiwan).La titlul de jucătoarea cu cel mai mare progres, pe lângă Swiatek, mai candidează americanca Jennifer Brady, semifinalistă la US Open, franţuzoaica Fiona Ferro, campioană la Palermo, tunisianca Ons Jabeur şi kazaha Elena Rîbakina.Alături de Azarenka, pentru titlul de Comeback Player of the Year se mai bat Ţvetana Pironkova (Bulgaria), sfertfinalistă la US Open, germanca Laura Siegemund, campioană la dublu la US Open, dar şi românca Patricia-Maria Ţig, câştigătoarea turneului de la Istanbul.Pentru titlul de Newcomer of the Year (revelaţia anului) au fost nominalizate două jucătoare care au impresionat la Roland Garros, argentinianca Nadia Podoroska (semifinalistă) şi italianca Martina Trevisan (sfertfinalistă), alături de tânăra jucătoare canadiană Leylah Fernandez şi de americanca Ann Li.Pentru aceste premii vor vota reprezentanţii presei de specialitate, iar rezultatele vor fi anunţate săptămâna viitoare.AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)