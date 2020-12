INSP: Niciun caz nou de gripă săptămâna trecută; număr mai mic de infecţii respiratorii acute

20:30

Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, joi, că în urmă cu patru ani PSD aproape a reuşit ''să captureze România'', din cauza faptului că mulţi au crezut că nu e important să vină la vot, iar preşedintele Klaus Iohannis, PNL şi forţele democratice au reuşit să împiedice acest partid "să facă rău" românilor."În urmă cu patru ani, tot în decembrie, mulţi dintre noi au crezut că nu este important să vină la vot. Profitând de această neatenţie a noastră, PSD a câştigat alegerile şi aproape că a reuşit să captureze România. Trei ani de zile preşedintele Iohannis, alături de Partidul Naţional Liberal, de forţele democratice din România, de societatea civilă, de toţi cetăţenii care vor binele acestei naţiuni au trebuit să lupte pentru a împiedica capturarea statului român, pentru a împiedica scoaterea României din zona euro-atlantică, pentru a împiedica afectarea gravă a justiţiei, pentru a împiedica, până la urmă, însăşi afectarea democraţiei. După trei ani de zile am reuşit să punem punct guvernării PSD, am reuşit să împiedicăm PSD să facă rău României şi românilor", a afirmat Orban, într-o declaraţie de presă.El a spus că PNL a făcut o campanie electorală pozitivă, prezentând Planul Naţional de Dezvoltare, în timp ce alţii au folosit această perioadă pentru atacuri."În această campanie electorală nu au fost mitinguri, marşuri, ci a fost o campanie electorală în condiţii de pandemie, în care noi, cei din Partidul Naţional Liberal, am respectat toate regulile de protecţie sanitară, realizând o campanie pozitivă în care am prezentat românilor planul nostru de dezvoltare a României. În timp ce alţii au folosit această campanie pentru atacuri, pentru a lovi în activitatea şi munca Partidului Naţional Liberal la guvernare, noi ne-am concentrat şi am făcut un efort pentru a prezenta românilor Planul Naţional de Dezvoltare", a adăugat Ludovic Orban.El s-a referit la Planul Naţional de Dezvoltare, subliniind că niciun român nu va fi lăsat în urmă."În Planul Naţional de Dezvoltare am prezentat foarte clar toţi paşii pe care trebuie să îi parcurgem pentru a reuşi acest salt în dezvoltare pe care România are capacitatea de a-l realiza. Am prezentat clar sursele de finanţare, am prezentat clar căile, mijloacele, etapele de derulare a Programului Naţional de Dezvoltare. Planul nostru este un plan care va asigura fiecărui român şansa de a trăi mai bine. Niciun român nu va fi lăsat în urmă, oricărui român i se va oferi posibilitatea, oportunitatea de a beneficia de pe urma Planului de Dezvoltare pe care l-am prezentat în faţa românilor", a afirmat Orban.Liderul PNL a mai spus că PNL şi-a asumat răspunderea guvernării şi a reuşit să facă faţă unor provocări extrem de grele, legate de pandemie, de criza economică, de secetă."Următorii patru ani vor fi ani de pace politică, în următorii patru ani nu vor avea loc alegeri. Toată energia politică poate fi consumată pentru a pune în practică Planul de dezvoltare al României şi pentru a realiza saltul economic, saltul în dezvoltare pe care România îl merită şi pe care este capabilă să îl facă", a adăugat Orban. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Gabriela Badea)