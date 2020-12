Conferință de presă susținută de Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica

13:30

Declarațiile de presă susținute de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, la finalul vizitei la Call Center-ul DSP București - Arena Națională Am vizitat astăzi Call Center-ul instalat aici, în Arena Națională, și pot să vă spun din capul locului că am rămas foarte plăcut impresionat. Câteva sute de voluntari, în total 500 de voluntari, lucrează aici și vin în sprijinul efectiv al activității DSP. Am găsit acum, în această tură, foarte mulți oameni, și tineri, și în plină putere. Am vorbi...