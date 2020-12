Coronavirus România 4 octombrie. Record de pacienți la ATI! Câte persoane s-au infectat în ultimele 24 de ore

22:10

Nicolae Duduianu a fost condus astăzi pe ultimul drum. La funeralii au participat o mulțime de oameni, iar o parte dintre ai au fost sancționați pentru că nu au respectat măsurile de limitare a răspândirii […] The post Ploaie de amenzi la înmormântarea lui Nicolae Duduianu! Tatăl lui Emi Pian a murit marți în închisoare appeared first on Cancan.ro.