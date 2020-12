A cunoscut o femeie pe Internet, dar a avut parte de șocul vieții sale: ”M-am dus direct la poliție!”

07:50

Părintele Vasile Daniel Mitu a pierdut lupta la viață după ce s-a luptat din greu timp de aproape o lună cu temuta maladie: noul coronavirus. În vârstă de 43 de ani, organismul preotului a răspuns […] The post Un preot din Vâlcea a murit la vârsta de 43 de ani, după ce s-a infectat cu noul coronavirus: “Eşti eroul nostru şi cel mai puternic înger” appeared first on Cancan.ro.