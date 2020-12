Rugby: Franţa va juca cu o echipă lipsită de experienţă finala contra Angliei, din Cupa de toamnă a Naţiunilor

15:10

Aprobarea în CSAT a strategiei de vaccinare împotriva noului coronavirus, sărbătorirea Zilei Naţionale a României în ceremonii restrânse, fără public, alegerea noii conduceri a CSM, precum şi decernarea în cadrul unei ceremonii online a Premiilor Academiei Române pentru anul 2018 reprezintă o parte dintre principalele evenimente interne desfăşurate în intervalul 30 noiembrie-4 decembrie 2020.CORONAVIRUS* 4 decembrie - Un număr de 8.062 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, în urma efectuării a 35.467 de teste la nivel naţional, a informat Grupul de Comunicare Strategică (ora 13.00). Un număr de 176 persoane infectate cu noul coronavirus au murit în ultimele 24 de ore, numărul total al deceselor ajungând la 12.052. Pe teritoriul României au fost confirmate, până în prezent, 500.273 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar 390.212 persoane au fost declarate vindecate. Un număr de 12.940 de persoane cu COVID-19 sunt internate în unităţile sanitare de profil, dintre care 1.275 la Terapie Intensivă.* 3 decembrie - Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că strategia de vaccinare împotriva noului coronavirus a fost aprobată în şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. El a arătat că este foarte posibil ca, la începutul anului viitor, România să beneficieze de prima tranşă de vaccin, adică aproximativ un milion de doze. Preşedintele a reiterat că în prima etapă se vor vaccina personalul medical şi persoanele din grupe de risc. Şeful statului a adăugat că tipurile de vaccin anti-COVID aflate în curs de aprobare sunt sigure, eficiente şi la cel mai înalt standard european.SĂNĂTATE* 1 decembrie - Preşedintele Klaus Iohannis a decorat, cu prilejul Zilei Naţionale a României, mai multe cadre cadre sanitare, universităţi şi Institutul Naţional de Sănătate Publică pentru efortul depus în contextul măsurilor de combatere a pandemiei de COVID-19.* 3 decembrie - Membrii Asociaţiei Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici din România au semnat un pact de solidaritate privind asigurarea condiţiilor tehnice necesare pentru facilitarea accesului pacienţilor români la vaccinul anti-Covid-19 şi pentru a veni în sprijinul autorităţilor în implementarea strategiei şi a planului de acţiuni privind vaccinarea, potrivit unui comunicat al Asociaţiei.POLITIC* 29 noiembrie - Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, într-un interviu acordat AGERPRES, că intenţionează să emită un act normativ prin care prevederea din Codul administrativ referitoare la acordarea pensiilor speciale primarilor, vicepreşedinţilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de consilii judeţene să fie din nou amânată, arătând că acest lucru ar putea fi făcut prin legea bugetului de stat pe anul viitor. El a arătat că prevederea din Codul Administrativ referitoare la pensiile speciale poate fi amânată prin legea bugetului de stat, până la clarificarea legislaţiei în ansamblu. Totodată, premierul a indicat că legea bugetului de stat pe 2021 ar putea fi adoptată până la sfârşitului anului sau în ianuarie, în sesiune extraordinară a Parlamentului. Orban a mai afimat că nu se poate adopta o ordonanţă de urgenţă pentru eliminarea pensiilor speciale deoarece există un proiect în dezbaterea Parlamentului, iar altul se află la Curtea Constituţională a României.INTERNE* 1 decembrie - Ziua Naţională a României a fost sărbătorită în ceremonii restrânse, fără public, din cauza măsurilor restrictive impuse de pandemia de coronavirus. Aproximativ 150 de militari din Ministerul Apărării Naţionale au participat la ceremonia oficială în format restrâns, organizată în Piaţa Arcul de Triumf. Pe timpul ceremoniei s-a ţinut un moment de reculegere în memoria eroilor români căzuţi pe câmpurile de bătălie pentru reîntregirea neamului românesc şi a victimelor virusului SARS-CoV-2 şi au fost trase 21 de salve de tun, iar preşedintele Klaus Iohannis a depus o coroană de flori. Printre cei care au participat la ceremonie s-au numărat premierul Ludovic Orban, membri ai Guvernului, preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc.* 1 decembrie - O ceremonie militară cu efective reduse, fără tehnică militară şi fără public a fost principalul eveniment organizat de Ziua Naţională a României la Alba Iulia, la Monumentul Unirii, organizatorii limitând numărul celor prezenţi - soldaţi, oficialităţi, invitaţi, jurnalişti - la maximum 100.* 1 decembrie - Drapelul României a fost arborat, de Ziua Naţională, pe vârful Parângul Mare, la 2.519 metri altitudine, unul dintre cele mai înalte din ţară, la capătul unei ascensiuni de mai multe ore, finalizată de un jandarm montan şi un paramedic SMURD din judeţul Hunedoara, o echipă care s-a aflat în primele rânduri ale luptei cu virusul SARS-CoV-2.APĂRARE* 30 noiembrie - Crucea de pe platoul Caraiman a fost resfinţită, în cadrul unei ceremonii organizate de Ministerul Apărării Naţionale cu ocazia Zilei Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României, la care a participat, printre alţii, şi ministrul Nicolae Ciucă.JUSTIŢIE* 2 decembrie - Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a decis definitiv încetarea procesului penal împotriva omului de afaceri Claudiu Florică şi a fostului jucător de tenis Dinu Pescariu, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în dosarul Microsoft, deoarece faptele de care erau acuzaţi s-au prescris. CAB a menţinut decizia primei instanţe privind confiscarea specială a unor mari sume de bani, Dinu Pescariu şi Claudiu Florică având de plătit fiecare 10.858.479 dolari.* 3 decembrie - Judecătorul Bogdan Mateescu a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, iar procurorul Florin Deac - vicepreşedinte al CSM. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii s-a reunit pentru a-şi alege noua conducere pe anul 2021 - preşedintele şi vicepreşedintele. Prezent la şedinţa CSM, preşedintele Klaus Iohannis a declarat că sistemul judiciar aşteaptă de la Consiliul Superior al Magistraturii un rol activ, o abordare constructivă şi matură, lipsită de partizanat în ceea ce priveşte temele cele mai "arzătoare" din domeniu.SOCIAL* 2 decembrie - Două treimi dintre copiii cu vârstă şcolară din lume - sau 1,3 miliarde de copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 17 ani - nu au conexiune la internet acasă, conform unui raport comun al UNICEF şi al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT). Raportul "How Many Children and Youth Have Internet Access at Home?" ("Câţi copii şi tineri au acces la Internet acasă?") constată o lipsă similară a accesului în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani, 759 de milioane (63%) neavând conexiune la domiciliu. Aproape un sfert de miliard de elevi din întreaga lume sunt încă afectaţi de închiderea şcolilor; din cauza COVID-19, sute de milioane de elevi se bazează pe învăţarea virtuală. Pentru cei care nu au acces la internet, educaţia poate fi inaccesibilă.ECONOMIC* 2 decembrie - Contractul de achiziţie pentru noile trenuri de metrou, ce vor circula pe Magistrala 5 Drumul Taberei,a fost semnat între Metrorex şi Alstom, potrivit Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor. Contractul are o valoare de 103.244.383,49 euro şi este finanţat din bugetul de stat şi credit de la Banca Europeană de Investiţii. Obiectul contractului îl reprezintă livrarea unui număr de 13 trenuri la 30 de luni de la semnarea acestuia. Totodată, contractul mai prevede, pe lângă cele 13 trenuri, posibilitatea achiziţionării suplimentare a 17 garnituri.CULTURĂ* 3 decembrie - Regizorul Stere Gulea, criticul de teatru Marina Constantinescu, scriitorul Radu F. Alexandru, economistul Florin Georgescu, coregraful Gigi Căciuleanu, istoricul de artă Doina Lemny şi artistul plastic Ion Grigorescu se numără printre laureaţii Premiilor Academiei Române pentru anul 2018 decernate în cadrul unei ceremonii online.SPORT* 30 noiembrie - Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a anunţat, la finalul Comitetului Executiv, că Adrian Mutu şi Mirel Rădoi vor rămâne în continuare la conducerea echipelor naţionale de tineret şi seniori ale României. AGERPRES/(Documentare - Cristian Anghelache, editor: Ionela Gavril)*** Materialul a fost realizat în baza ştirilor AGERPRES