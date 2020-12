VIDEO | Beatrice Mahler: „Singura soluţie şi speranţă de normalitate este administrarea vaccinului împotriva COVID-19. Eu am să mă vaccinez”

18:10

Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anunţat, vineri, că a fost testat negativ pentru coronavirus, după ce la începutul săptămânii declara că este pozitiv şi s-a izolat la domiciliu. „Sunt ok, am fost testat negativ şi nu am avut niciun fel de simptome. Abia aştept să mă întorc la serviciu, alături de colegii mei! Vă mulţumesc […]