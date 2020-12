Gloriile lui Dinamo, întâlnire cu Ludovic Orban » Primele concluzii: „Am primit garanții, e 100%”

15:50

CFR are un nou antrenor. Edi Iordănescu! Edi Iordănescu? Antrenorul care ne anunța la fiecare apariție că are principii de la care nu se abate sub nicio formă în carieră? Același Edward? Se pare că da! Același.Iordănescu junior acceptă să revină într-un loc de unde a plecat umilit. UMILIT! E drept, cu o clauză de reziliere achitată, dar din punctul de vedere al imaginii, a fost șifonat rău de tot. ...