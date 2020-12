Când încep filmările la „House of the Dragon”, spinoff-ul „Game of Thrones”

HBO a dezvăluit conceptul artistic pentru "House of the Dragon", spinoff-ul "Game of Thrones", relatează vineri UPI. Reţeaua a anunţat totodată, într-un mesaj publicat pe Twitter, că filmările vor începe în 2021.

