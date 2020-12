O sticlă cu scrisori și monede rare a fost descoperită, la mai bine de un secol, după ce a fost ascunsă

13:10

La cinci ani de la accidentul teribil suferit de Augustin Viziru pe platourile de filmare ale emisiunii “Ferma” s-a aflat că Neti Sandu a prevestit trauma și chiar l-a avertizat pe actor înainte să intre […] The post Neti Sandu a prevestit accidentul lui Augustin Viziru de la Ferma și chiar l-a avertizat. Actorul a dezvăluit discuția secretă: “Din momentul ăla, am luat hotărârea să devin un om bun” appeared first on Cancan.ro.