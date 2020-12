Caz șocant! O adolescentă de 16 ani s-a sinucis după ce a urmărit un serial despre suicid pe internet

15:30

Răzvan Tomescu, fost poloist de performanță și apoi comentator sportiv la Radio România Actualități a murit, joi dimineață, de COVID-19. Este singurul ziarist de Radio din România care a relatat de la opt ediţii ale […]