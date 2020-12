Ilfov: Carantina pentru Bragadiru şi Chiajna - prelungită cu 7 zile

22:50

Condiţiile unui acord post-Brexit între UE şi Regatul Unit "nu sunt întrunite" din cauza unor "divergenţe semnificative", în pofida unei săptămâni de discuţii intense la Londra, a anunţat vineri seară pe Twitter negociatorul european Michel Barnier, citat de AFP. After one week of intense negotiations in London, together with @DavidGHFrost, we agreed today that the conditions for an agreement are not met, due to significant divergences on level playing field, governance and fisheries.— Michel Barnier (@MichelBarnier) December 4, 2020 Negociatorii au convenit să facă "o pauză" în discuţii.Premierul britanic, Boris Johnson, şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vor face sâmbătă după-amiază "un bilanţ" al discuţiilor, a adăugat el.Trei puncte blochează încă încheierea unui acord: accesul pescarilor europeni în apele britanice, garanţiile cerute de Londra în materie de concurenţă şi modul de rezolvare a diferendelor în viitorul acord.Fără un acord care să le guverneze relaţia de la 1 ianuarie, Regatul Unit şi UE vor intra în schimburi comerciale supuse regulilor Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), sinonime cu drepturi vamale sau cote, ceea ce alimentează riscul unui nou şoc economic suprapus celui al pandemiei. AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Alexandru Cojocaru)