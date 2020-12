Încă un cadru medical s-a stins din viață din cauza noului virus! Un tânăr asistent la Ambulanţa Vâlcea a murit la doar 33 de ani

10:40

Un adolescent în vârstă de 19 ani a încetat din viață din cauza unei lovituri de cuțit în piept. Totul s-a întâmplat în cartierul Bularga din Iași. Inițial, au fost luate în calcul ambele […] The post Caz șocant în Bularga: Un tânăr de 19 ani a murit după o lovitură de cuțit în piept appeared first on Cancan.ro.