Parlamentare2020/MAE: S-au deschis secţiile în vestul SUA şi Canadei; prima zi a votării continuă în 729 de secţii

Scriitorul Alexandre Dumas-tatăl s-a născut la 24 iulie 1802, la Villes-Cotteręts, Aisne, Franţa şi a fost unul dintre cei mai prolifici şi mai populari autori francezi ai secolului al XIX-lea.Fără a obţine vreodată un merit literar incontestabil, Dumas a reuşit să câştige o mare reputaţie mai întâi ca dramaturg şi apoi ca romancier istoric, în special pentru lucrări precum "Le Comte de Monte-Cristo" ("Contele de Monte Cristo") şi "The Three Musketeers" (Cei trei muschetari), potrivit britannica.com.Memoriile sale, cu un amestec de candoare, minciună şi lăudăroşie, povestesc evenimentele vieţii sale extraordinare şi oferă, totodată, o perspectivă unică asupra vieţii literare franceze din perioada romantică. A fost tatăl dramaturgului şi romancierului Alexandre Dumas, numit Dumas fiul.Tatăl lui Dumas, pe nume Thomas-Alexandre Davy de La Pailleterie, s-a născut în afara căsătoriei marchizului La Pailleterie şi Marie Cessette Dumas, o sclavă neagră din Santo Domingo. A fost un simplu soldat care a preluat numele Dumas în 1786. Ulterior, a devenit general în armata lui Napoleon.Familia a avut de suferit după moartea generalului Dumas în 1806, iar tânărul Alexandre a plecat la Paris pentru a încerca să-şi câştige existenţa ca avocat. A reuşit să obţină un post la curtea ducelui d'Orléans, viitorul rege Ludovic-Filip, dar banii câştigaţi i-a folosit să facă teatru. A realizat şi câteva piese "Henri III et sa Cour" (1829), "Napoléon Bonaparte" (1831) şi "Antony" (1831).Deşi a continuat să scrie piese de teatru, Dumas şi-a îndreptat apoi atenţia asupra romanului istoric. Considerentele privind probabilitatea sau acurateţea istorică au fost în general ignorate, iar psihologia personajelor a fost rudimentară. Principalul interes al lui Dumas a fost crearea unei poveşti captivante pe un fundal colorat al istoriei, de obicei în secolul al XVI-lea sau al XVII-lea.Cele mai cunoscute dintre lucrările sale sunt "Les Trois Mousquetaires" (publicat în 1844, interpretat în 1845; "Cei trei muschetari"); "Vingt ans apres" (1845; "Douăzeci de ani după"); "Le Comte de Monte Cristo" (1844-45; "Contele de Monte Cristo"); "Dix ans plus tard ou le Vicomte de Bragelonne" (1848-50; "Zece ani mai târziu; sau, Vicomte de Bragelonne"); şi "La Tulipe noire" (1850; "Laleaua neagră").Manuscrisul neterminat al romanului, "Le Chevalier de Sainte-Hermine" ("Ultimul Cavalier"), a fost descoperit în Biblioteca Naţională din Paris la sfârşitul anilor 1980 şi publicat pentru prima dată în 2005, potrivit britannica.com.A murit la 5 decembrie 1870, la Puys, lângă Dieppe. AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan, editor: Cristian Anghelache) Sursa foto: britannica.com