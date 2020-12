Doliu la Casa Regală! Regina Elisabeta a pierdut una dintre ființele la care ținea cel mai mult

14:40

De-a lungul timpului, Laura Andreșan a fost protagonista multor controverse, însă anii au trecut, iar iubita lui Grasu XXL s-a cumințit, s-a făcut fată de casă și este o mămică devotată, de nota 10. Bruneta […] The post Cum arată Laura Andreșan, la un an de când a devenit mămică. Din ce câștigă acum bani iubita lui Grasu XXL appeared first on Cancan.ro.