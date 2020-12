Dansatoarea de la „Românii au talent” i-a „sustras” iubitul fostei asistente TV. Doar pandemia le-a împiedicat să își „regleze conturile”

15:40

Maria Ghiorghiu a făcut din nou un anunț îngrijorător. Clarvăzătoarea care a prezis tragedia de la Colectiv susține că va urma un cutremur puternic, care va fi un adevărat dezastru. Pe blogul său, Maria Ghiorghiu […] The post Maria Ghiorghiu, previziuni sumbre! Celebra clarvăzătoare anunță un cutremur uriaș: „Un dezastru” appeared first on Cancan.ro.