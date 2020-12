FCSB - UTA 3-0. Florinel Coman: „Cred că e cel mai bun moment al echipei. Anul acesta vom fi greu de bătut!”

Florinel Coman, 22 de ani, a revenit după accidentare și a marcat cu UTA, scor final 3-0.„A fost un meci greu, cu o echipă arțăgoasă, mă bucur că am luat 3 puncte și ne-am făcut treaba, defensiv și ofensiv. Mă bucur că am înscris la revenire, important e că mă simt bine și sunt dornic să joc fotbal. Sunt la 100%, m-am simțit bine și la antrenamente, per total sunt bine. Acest gol i-l dedic bunicului meu, care a decedat. ...

