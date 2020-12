De ce nu votează Ion Iliescu la alegerile parlamentare 2020

12:20

Fostul acționar al lui Dinamo deplânge situația în care a ajuns formația din Ștefan cel Mare, preluată de o serie de oameni de afaceri spanioli. „Am aceeași dragoste pentru Dinamo și acum. E o durere dublă pentru mine, am condus echipa, am fost și în galerie de la 9 ani. Am avut o perioadă când […]