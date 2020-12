Cengiz Şıklaroğlu a dat cărțile pe față. Ce spune milionarul cerchez despre Alex Bodi și cum a numit-o pe Bianca Drăgușanu

09:40

Mihaela Borcea trece prin momente cumplite, după ce o persoană dragă ei s-a stins din viață. Este vorba despre finul său, Emilian, care a murit mult prea devreme și care a avut o legătură specială […] The post Mihaela Borcea este în doliu! A dat vestea tristă, pe rețelele de socializare: „Îmi e greu să mă gândesc” appeared first on Cancan.ro.