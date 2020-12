Parlamentare2020/ BEC - prezenţă la urne: Până la ora 15:00, au votat 19,60% dintre alegători

11:00

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a mobilizat peste 40.000 de angajaţi pentru îndeplinirea misiunilor specifice procesului electoral - aproximativ 11.000 de angajaţi MAI vor menţine ordinea publică la nivel naţional, aproape 9.000 vor verifica şi soluţiona sesizările privind posibile incidente electorale, iar peste 20.000 de angajaţi vor asigura protecţia secţiilor de votare, a declarat, duminică, purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog.Ea a precizat că alţi aproape 17.000 de angajaţi au asigurat paza secţiilor de votare de sâmbătă de la ora 18,00 până duminică dimineaţă, când le-au predat preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare cu sigiliile intacte. "Având în vedere amploarea activităţilor care sunt în sarcina MAI în contextul procesului electoral, dar şi necesitatea îndeplinirii celorlalte misiuni ale MAI, inclusiv cele de limitare a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2, conducerea ministerului a dispus suplimentarea dispozitivelor curente de ordine şi siguranţă publică cu angajaţi de la alte structuri. În plus, pentru a veni în sprijinul unităţilor teritoriale ale MAI, au fost desemnaţi ofiţeri din cadrul Aparatului Central al MAI, precum şi din cadrul Inspectoratelor Generale care să participe la executarea unor activităţi operative legate de procesul electoral", a mai spus Dajbog.Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a solicitat angajaţilor să acţioneze cu profesionalism şi celeritate şi să acorde maximă atenţie rezolvării sesizărilor privind posibile incidente electorale.Potrivit sursei citate, ministrul Afacerilor Interne a subliniat necesitatea tratării cu echidistanţă a tuturor sesizărilor privind săvârşirea unor contravenţii sau infracţiuni electorale, indiferent de calitatea persoanelor care fac sesizarea sau care sunt vizate de aceasta."Conform legii, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare are obligaţia să ia toate măsurile pentru a sigura corectitudinea operaţiunilor de votare şi pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii. În ceea ce priveşte menţinerea ordinii, atribuţiile preşedintelui secţiei de vot se întind şi în afara localului de vot, precum şi pe străzi şi în pieţe publice, până la o distanţă de 50 m", a arătat Dajbog.Ea a amintit că persoanele care refuză să se conformeze dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot şi în împrejurimi poate primi o amendă cuprinsă între 1.500 şi 4.500 de lei."Sfătuirea alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit competitor electoral se sancţionează cu amendă cuprinsă între 4.500 şi 10.000 de lei. Cu aceeaşi amendă se sancţionează continuarea propagandei electorale. Precizez că Biroul Electoral Central a emis o Decizie prin care a interzis comercializarea şi consumul de băuturi alcoolice în zona de protecţie a secţiei de votare, respectiv în limita celor 50 de metri", a precizat Dajbog.Potrivit legii, fiecare alegător are dreptul la un singur vot pentru alegerea Senatului şi la un singur vot pentru alegerea Camerei Deputaţilor.Alegătorii votează la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi au domiciliul ori reşedinţa.Alegătorul care nu se află în localitatea unde îşi are domiciliul sau reşedinţa poate vota la orice secţie de votare din altă unitate administrativ-teritorială, dacă aceasta se află în cadrul aceleiaşi circumscripţii electorale ca şi localitatea de domiciliu sau de reşedinţă.În conformitate cu decizia Biroului Electoral Central, alegătorul care deţine o dovadă de reşedinţă al cărei termen de valabilitate a expirat în perioada 1 martie - 6 decembrie 2020, îşi poate exercita totuşi dreptul de vot în circumscripţia electorală unde şi-a stabilit reşedinţa."Vă reamintesc că în cadrul acestui proces electoral se utilizează Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal", a afirmat Dajbog.Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în România care în ziua votării se află în ţară îşi pot exercita dreptul de vot în baza unuia dintre următoarele acte de identitate: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu sau paşaportul de serviciu electronic. Elevii din şcolile militare pot vota cu carnetul de serviciu militar. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Mihai Simionescu, editor online: Gabriela Badea) Citeşte şi: VIDEO Parlamentare2020/ Dajbog (MAI): Procesul de votare a început fără probleme în întreaga ţară LIVE UPDATE Parlamentare2020/ Alegeri pentru noul Legislativ Parlamentare2020/ S-au deschis secţiile de votare din ţară; românii îşi aleg senatorii şi deputaţii Parlamentare2020/ BEC - prezenţă la urne: Până la ora 8,00, au votat 1,29% dintre alegători