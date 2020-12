Parlamentare2020/ AEP: Program electoral de observare a alegerilor, cu participarea mai multor diplomaţi

16:50

Primarul municipiului Constanţa, liberalul Vergil Chiţac, a declarat, duminică, că a votat pentru investiţii, dezvoltare, pentru o Românie unită şi corectă.Totodată, el îi îndeamnă pe cetăţeni să iasă în număr mare la vot, fiind vorba de viitorul ţării noastre."Dragi constănţeni, am votat pentru investiţii şi dezvoltare şi pentru o Românie unită şi corectă. Este foarte important să profităm de acest moment şi să ieşim masiv la vot pentru viitorul ţării noastre", a scris Chiţac, pe pagina sa de Facebook.Potrivit acestuia, Constanţa are nevoie de votul alegătorilor."Constanţa are nevoie de noi şi este datoria noastră să o ajutăm şi să ne ajutăm pe noi înşine. Aveţi încredere!", a mai afirmat primarul Vergil Chiţac. AGERPRES / (AS - autor: Nona Jalbă; editor: Marius Frăţilă, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: Vergil Chițac / Facebook