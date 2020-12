Acuzații de mită electorală în Brăila. Primarul și preotul ar fi dat pachete alegătorilor, ca să voteze un anumit candidat

13:10

Polițiştii de frontieră de la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit și indisponibilizat un autoturism de lux, în valoare de peste 194.000 lei, căutat de autoritățile din Marea Britanie, informează un comunicat al instituției. […] The post A vrut să scoată din țară un BMW Seria 7, dar a rămas fără mașină. Ce au descoperit polițiștii de frontieră de la vama Giurgiu appeared first on Cancan.ro.