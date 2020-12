Bob: România, pe podium la Cupa Europei la bob-2 feminin

19:50

Preşedintele PSD Maramureş, Gabriel Zetea, care candidează pentru Camera Deputaţilor, a declarat că votul său de duminică a fost unul pentru viitorul României."Am votat cu gândul la viitorul României şi am votat pentru viitorul copiilor mei, Nicole şi Iacob. (...) Am votat pentru repornirea economiei, am votat pentru demnitatea maramureşenilor şi a românilor, am votat cu credinţă că ţara noastră poate avea cu adevărat un parcurs european. Am votat pentru un sistem de sănătate accesibil fiecărui român, am votat pentru siguranţă în ţara noastră. Am votat pentru o Românie guvernată de profesionişti, de specialişti", a afirmat Zetea.Acesta i-a îndemnat pe locuitorii din judeţul Maramureş să iasă la vot."Astăzi, românii sunt suverani. Astăzi, maramureşenii pot decide parcursul judeţului nostru pentru următorii patru ani. Astăzi, decidem viitorul Parlament al României. Să alegem înţelept, să alegem cu gândul la viitor!", a spus Gabriel Zetea. AGERPRES/(AS-autor: Leontin Cupar, editor: Antonia Niţă, editor online: Adrian Dădârlat)