Emily Burghelea, primele declarații după ce a fost testată pozitiv cu SARS-CoV-2. „Dureri în gât, o stare de oboseală cronică și febră” + Cum se simte iubitul ei

15:30

Ion Iliescu nu va vota la alegerile parlamentare 2020, asta după ce fostul Președinte al României nu s-a prezentat nici la alegerile locale. Motivul din cauza căruia Ion Iliescu nu-și exercită dreptul la vot […] The post Ion Iliescu nu va vota! Soția fostului președinte dezvăluie motivul ascuns appeared first on Cancan.ro.