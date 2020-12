Orban: Cu partenerii din USR-PLUS, PMP, UDMR, după cum arată rezultatele exit-poll, se poate forma o majoritate parlamentară

01:30

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a declarat că, în municipiul reşedinţă de judeţ, USR PLUS a obţinut peste 40 la sută din voturi, conform numărătorii paralele. ”USR PLUS are în Timişoara cam cât au PSD şi PNL împreună”, a afirmat Fritz, duminică seară.