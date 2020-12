Alegeri parlamentare 2020. Cea mai scăzută prezenţă la vot în judeţul Botoşani din ultimii 30 de ani

10:15

PNL a obţinut, în judeţul Sibiu, 42,84% din voturile pentru Camera Deputaţilor, fiind urmat de USR PLUS cu 20,22% şi de PSD cu 13,90%, arată rezultatele numărătorii paralele realizate de Alianţa USR PLUS. La Senat, rezultatele sunt similare: PNL - 42,93%, USR PLUS - 21,14%, PSD -13,90%.