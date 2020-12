Parlamentare2020/Agenţiile de presă internaţionale remarcă surpriza reprezentată de accesul AUR în parlament

02:40

Peste 18 milioane de alegători sunt aşteptaţi duminică la urne în cele peste 18.000 de secţii organizate în ţară pentru a-şi alege reprezentanţii în noul Legislativ.Senatorii şi deputaţii sunt aleşi prin scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale.Votarea în ţară se desfăşoară într-o singură zi - duminică, de la ora 7,00 până la 21,00. UPDATE ORA 23:23 Parlamentare2020/ Tăriceanu: Preşedintele să respecte Constituţia; propunerea de premier, de la partidul cu scorul cel mai mare Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTOSenatorul Călin Popescu-Tăriceanu consideră că propunerea de premier trebuie să vină "în mod normal" din partea partidului care a obţinut cel mai mare scor, iar preşedintele Klaus Iohannis trebuie să respecte Constituţia şi votul cetăţenilor în acest sens, atrăgând atenţia că şeful statului "nu are dreptul discreţionar de a numi premierul pe care îl place pe diferite considerente". UPDATE ORA 22:09 Parlamentare2020/ Ciolacu: Alexandru Rafila - una dintre propunerile de premier din partea PSD Foto: (c) SILVIU MATEI/AGERPRES FOTOMedicul Alexandru Rafila este una dintre propunerile de premier din partea PSD, a anunţat duminică liderul formaţiunii, Marcel Ciolacu.Întrebat dacă PSD are un nume de posibil premier, Ciolacu a spus că sunt patru propuneri. UPDATE ORA 22:07 Parlamentare2020/ Kelemen Hunor: România are nevoie de un guvern de centru-dreapta şi de buget pentru anul viitorPreşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, duminică, după anunţarea rezultatelor exit poll, că este mulţumit de scorul electoral obţinut de formaţiunea sa şi că prioritatea este formarea unui guvern de centru-dreapta, care să pregătească repede bugetul pe anul viitor. Foto: (c) ALEX TUDOR/AGERPRES FOTO"Pot să vă spun ceea ce am mai spus, nu numai în campania electorală, că România ar avea nevoie - şi din punctul nostru de vedere asta ar fi de dorit - de un guvern stabil cu majoritate parlamentară solidă de centru dreapta", a spus Kelemen Hunor. UPDATE ORA 21:57 Tomac: Trebuie să fim extrem de vigilenţi până la numărarea ultimului vot Preşedintele PMP, Eugen Tomac, le-a cerut, duminică seară, membrilor de partid să rămână "extrem de vigilenţi, implicaţi şi atenţi" până la numărarea ultimului vot şi semnarea procesului verbal. Foto: (c) Alex Tudor/AGERPRES FOTO'Trebuie să fim extrem de vigilenţi, implicaţi şi atenţi până la numărarea ultimului vot şi semnarea procesului verbal. Insist, rog membrii noştri să rămână atenţi în toate secţiile de vot, sunt prezenţi în toate secţiile de vot şi trebuie să apere fiecare vot exprimat cu încredere de către cetăţeni pentru Partidul Mişcarea Populară", a precizat Tomac. UPDATE ORA 21:47 Parlamentare2020/ Traian Băsescu: PMP a trecut pragul; va avea 7 procente, fără redistribuire Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat că PMP a trecut pragul electoral şi "nu oricum", el anticipând că va avea 7 procente, "fără redistribuire". Foto: (c) SILVIU MATEI/AGERPRES FOTO"Pentru PMP, aceste alegeri au arătat că se poate şi fără Băsescu. Deci nu am candidat, nu am fost pe la televiziuni şi partidul a trecut pragul, dar nu l-a trecut oricum, eu vă rog să urmăriţi cu atenţie evoluţia numărării voturilor. PMP va avea 7 procente, fără redistribuire. În mod cert se va întâmpla acest lucru pentru că ştiu care a fost evoluţia structurilor partidului", a precizat duminică Băsescu. UPDATE ORA 21:35 Parlamentare2020/ Ponta: Pro România va fi în următorul Parlament; mi-aş dori ca numărătoarea voturilor să fie corectă, transparentă Preşedintele Pro România, Victor Ponta, consideră că formaţiunea politică pe care o conduce se va regăsi în viitorul legislativ, dacă voturile vor fi "păzite", pentru că "partidele mici pierd voturi la numărătoare". Foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO"Prezenţa foarte mică cred că este un semn de întrebare pentru toţi cei care am candidat azi. Pro România, din datele pe care noi le avem, va fi în următorul Parlament, cu o singură condiţie: colegii mei din secţiile de vot să păzească voturile, pentru că partidele mici, după cum ştiţi, pierd voturi la numărat, se anulează, practic acum soarta Pro România este în mâna celor 18.500 de colegi care sunt în secţiile de vot. Mi-aş dori ca numărătoarea să fie corectă, transparentă, pentru că în condiţii de prezenţă atât de scăzută, dacă avem deja şi obişnuitele probleme la numărătoare, legitimitatea următorului Parlament şi următorului Guvern va fi un uriaş semn de întrebare într-o perioadă de criză", a declarat Victor Ponta, duminică seara, după anunţarea primelor rezultate exit-poll. UPDATE ORA 21:30 Parlamentare2020/George Simion (AUR): Nu o să intrăm, în niciuna din variante, în vreo coaliţie de guvernare Copreşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a declarat, duminică seara, după anunţarea rezultatelor exit-poll-ului de la alegerile parlamentare, că formaţiunea pe care o reprezintă a avut un rezultat bun şi nu va dori să intre în nicio coaliţie de guvernare. Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO"Este o mare victorie pe care reuşim să o obţinem la un an de existenţă a Alianţei pentru Unirea Românilor. Se anunţă a fi un rezultat foarte bun, am luat peste cele 500.000 de voturi pe care ni le-am propus şi care ar trebui să ne asigure intrarea în Parlament, dacă tot procesul electoral se desfăşoară aşa cum trebuie. Felicitări sutelor de mii de susţinători. (...) Este o viitoare victorie care vă aparţine. Este o victorie a neamului românesc. (...) Nu o să vă dezamăgim, nu o să trădăm, nu o să intrăm, în niciuna din variante, în vreo coaliţie de guvernare, suntem oamenii faptelor. Suntem oamenii care am promis că nu vedem nicio diferenţă între partidele lui Klaus Iohannis şi partidele lui Marcel Ciolacu", a declarat George Simion. UPDATE ORA 21:21 Parlamentare 2020/ Barna: Rezultatul alegerilor spune un lucru clar: nu se va face reformă în România fără USR-PLUS Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO Rezultatul alegerilor parlamentare de duminică transmite că "nu se va putea face reformă în România fără USR-PLUS", a declarat copreşedintele alianţei, Dan Barna, după anunţarea exit-poll-urilor.Barna a apreciat că rezultatul este unul "istoric". Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO UPDATE ORA 21:18 Parlamentare2020/ Ciolacu despre formarea noului Guvern: Să vedem cine intră şi cine nu intră în Parlament Liderul PSD, Marcel Ciolacu, nu a dorit să se pronunţe deocamdată cu privire la formarea noului Guvern, argumentând că aşteaptă rezultatele finale ale alegerilor de duminică pentru a vedea cu cine va negocia."Aşteptăm rezultatele oficiale, să vedem cine intră şi cine nu intră în Parlament. Cu siguranţă, în acest moment, PSD, deoarece se şi află pe primul loc, intră şi, după ce vom avea toate datele, vom veni şi vom răspunde la toate întrebările", a declarat Ciolacu, la sediul central al PSD. UPDATE ORA 21:12 Parlamentare2020/ Cioloş: USR PLUS - o forţă politică matură, ce a dovedit că poate creşte în competiţiile cu vechile partide Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO Dacian Cioloş, copreşedinte USR PLUS, a declarat duminică, după închiderea urnelor, că alianţa a demonstrat că este o forţă politică matură, care poate rezista şi poate creşte în competiţiile cu vechile partide.El a menţionat că Alianţa USR PLUS este pregătită să poarte negocieri în vederea guvernării, dar a exclus o colaborare cu PSD. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO UPDATE ORA 21:10 Parlamentare2020/ Orban: PNL consideră că este câştigătorul acestor alegeri Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Liderul liberalilor, premierul Ludovic Orban, a declarat că PNL este atât câştigătorul moral, cât şi la finalizarea procesului de numărare a voturilor exprimate de români pentru alegerile parlamentare. "Ce vedem la televizor sunt rezultatele unui exit-poll sau unui sondaj de opinie. Decizia au luat-o românii prin prezenţa la vot şi rezultatul îl vom cunoaşte după procesul de numărare a voturilor. Având în vedere că în cercetările sociologice nu sunt cuprinse voturile din intervalul 19,30 - 21,00, din diaspora, luând în considerare marja de eroare, PNL consideră că este câştigătorul acestor alegeri, atât câştigătorul moral, cât şi câştigătorul la finalizarea procesului de numărare a voturilor", a spus Orban, duminică seară, la sediul PNL. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO UPDATE ORA 21:08 Parlamentare2020/ Ciolacu: Românii au arătat că este nevoie de o schimbare Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că prin votul de duminică românii au arătat că este nevoie de o schimbare."Prin votul de astăzi românii au arătat că este nevoie de o schimbare. Aş dori să le mulţumesc tuturor românilor care au avut încredere în noi şi au votat PSD şi au sancţionat această batjocură la adresa lor în ce priveşte gestionarea pandemiei", a spus Ciolacu, după închiderea urnelor. UPDATE ORA 21:01 Parlamentare2020/ S-a încheiat votarea în ţară; cele peste 18.000 de secţii s-au închis Secţiile de votare organizate în ţară pentru desemnarea viitorilor deputaţi şi senatori s-au închis duminică, procesul electoral ajungând la final.Românii din ţară s-au prezentat duminică la vot în peste 18.800 de secţii, începând cu ora 7,00. UPDATE ORA 17:47 Parlamentare2020/ Marius Paşcan (PMP): Vă rog să mergeţi la vot; prin acest vot consfinţiţi viitorul României Preşedintele executiv al PMP, Marius Paşcan, candidat la Camera Deputaţilor, a transmis, duminică, un îndemn la vot, punctând faptul că este vorba de un act de responsabilitate prin care cetăţenii demonstrează că sunt preocupaţi de viitorul ţării şi al comunităţii din care fac parte. UPDATE ORA 17:31 Parlamentare2020/Orban: Următorul Parlament trebuie să fie reprezentativ pentru secţiuni cât mai largi din societate Prim-ministrul Ludovic Orban îi îndeamnă pe români să meargă să voteze, duminică, subliniind că "următorul Parlament trebuie să fie unul reprezentativ pentru secţiuni cât mai largi din societate"."Dragi români, mai sunt peste trei ore până la închiderea secţiilor, timp suficient pentru a vă exprima dreptul fundamental de a vota. Vor urma patru ani fără alegeri. Patru ani în care este mai important ca niciodată să avem un Parlament responsabil şi un Guvern competent la conducerea României. Avem de valorificat oportunităţi fără precedent în istoria noastră recentă. Nu rataţi şansa de a decide viitorul României. Votul dumneavoastră de astăzi va face diferenţa dintre o Românie respectată la nivel internaţional şi una izolată. Dintre o Românie care îşi respectă cetăţenii şi una care îi alungă peste hotare. Dintre o Românie dezvoltată, modernă şi încrezătoare în forţele sale şi una coruptă, săracă şi lipsită de perspectivă", a scris premierul pe pagina sa de socializare. UPDATE ORA 15:45 Parlamentare2020/ Ministrul Marcel Boloş: Am votat pentru construcţie şi pentru echipă Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, a declarat că a votat duminică, la alegerile parlamentare, pentru construcţie şi pentru echipă, precum şi pentru stabilitate politică. UPDATE ORA 14:15 Parlamentare2020/ Predoiu: Noul parlament trebuie să construiască o Românie demnă, normală Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a declarat, duminică, după exercitarea dreptului de vot la Ploieşti, că noul legislativ trebuie să construiască o Românie demnă şi normală."E un moment important, este o zi mare astăzi pentru democraţia noastră şi e o zi în care alegem noul parlament, parlament care trebuie să adopte legi pentru a aduce fonduri europene în ţară, pentru a dezvolta România, legi care să garanteze drepturile cetăţenilor şi să construiască o Românie demnă, o Românie normală. Am votat cu gândul la prahoveni. Suntem o echipă puternică ce şi-a propus să contribuie la dezvoltarea acestui judeţ şi sunt convins că, la capătul acelor 4 ani, cetăţenii Prahovei vor constata că ne-am ţinut promisiunile", a precizat Predoiu. UPDATE ORA 14:11 Parlamentare2020/ Cazanciuc (PSD): Educaţia este un tezaur, iar şcoala are menirea de a-l transmite generaţiilor viitoare Preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, primul candidat pe lista PSD Giurgiu pentru un nou mandat, afirmă că educaţia este un tezaur pe care avem obligaţia să-l ducem mai departe, iar şcoala are menirea de a transmite acest tezaur generaţiilor viitoare."Astăzi am votat la secţia de votare amenajată în incinta Şcolii gimnaziale 'Mircea cel Bătrân' din municipiul Giurgiu pentru ca această şcoală să nu fie folosită doar ca secţie de votare. Educaţia este un tezaur pe care noi avem obligaţia să îl ducem mai departe, şcoala are menirea de a fi folosită pentru a transmite acest tezaur, educaţia, generaţiilor viitoare. Am votat pentru ca românilor să nu le mai fie frică să se întâlnească, să nu le mai fie frică să vorbească liber, să nu le mai fie frică pentru vieţilor lor", a declarat duminică Robert Cazanciuc. UPDATE ORA 13:59 Parlamentare2020/ Sibiu: Dan Barna nu votează, însă colegii lui de la USR-PLUS îi îndeamnă pe alegători să iasă la vot Copreşedintele USR PLUS, deputatul Dan Barna, primul pe lista pentru Camera Deputaţilor la Sibiu, nu poate vota, însă următorul pe listă, Marius Vulcan şi primul de pe lista pentru Senat, Claudiu Mureşan, i-au îndemnat pe sibieni să iasă la vot.Dan Barna a fost testat pozitiv la COVID-19 şi se află în imposibilitatea de a vota chiar şi cu urna mobilă, fiind izolat în Bucureşti, iar domiciliul său este în Sibiu. Barna candidează pentru al doilea mandat de deputat. UPDATE ORA 13:34 Parlamentare 2020/Ponta: Vreau ca în 2021 să ieşim din criză; am votat oameni care ştiu să facă asta Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat, duminică, la ieşirea de la urne, că îşi doreşte ca în 2021 România să iasă din criză şi a votat pentru oameni care ştiu să facă acest lucru."Ca de fiecare dată, eu am votat 'pro', nu am votat 'contra' ceva. Ştiu că multă lume votează 'contra'. Eu votez 'pro' şi vreau ca în 2021 să ieşim din criză. De asta am votat şi pentru oameni care ştiu să facă lucrul ăsta. Puţină lume (n.r. - la vot), dar sper că cei care vin să fie 'pro' şi nu 'contra'. E foarte puţină speranţa, dar eu sunt încrezător că o să fie un an mai bun 2021", a afirmat Ponta. UPDATE ORA 13:04 Parlamentare2020/ Cîţu: Am votat pentru o Românie cu o economie puternică Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat că a votat duminică pentru o Românie cu o economie puternică. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO"Am votat pentru o Românie cu o economie puternică. O economie care să nu mai fie ocolită de investitorii străini. Am votat pentru o economie în care proprietatea privată este sfântă, iar antreprenorul un erou. Singurul tip de economie care poate produce resursele necesare pentru investiţii majore în sănătate şi învăţământ. Am votat pentru o economie cu taxe mici şi puţine", a scris Cîţu, pe Facebook. UPDATE ORA 12:04 Parlamentare2020/Violeta Alexandru: Am votat cu convingerea că există, în români, un potenţial enorm care trebuie scos în evidenţă Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, preşedintele PNL Bucureşti, a declarat că a votat cu convingerea că există, în români, "un potenţial enorm care trebuie scos în evidenţă" şi pe baza muncii lor. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO"Am votat cu convingerea că există, în români, un potenţial enorm care trebuie scos în evidenţă şi pe baza muncii lor şi a seriozităţii lor şi a dedicaţiei pentru a face bine. Într-adevăr, ţara se poate dezvolta şi schimba în direcţia pe care ne-o dorim cu toţii, pentru viaţa fiecăruia dintre noi, pentru viaţa comunităţii noastre", a declarat Violeta Alexandru. UPDATE ORA 11:44 Parlamentare2020/Nicuşor Dan: Am votat pentru colaborare şi pragmatism Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, i-a îndemnat pe români "să voteze cu capul" şi să se gândească "care este cea mai bună formulă de guvernare a României pentru următorii patru ani". Foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO"Am votat pentru dezvoltarea României şi a Bucureştiului. România şi Bucureşti au o oportunitate extraordinară, prin aceşti 80 de miliarde, bani europeni, care vin. Am votat pentru colaborare şi pragmatism, pentru că pentru Bucureşti e foarte important să existe colaborare cu autorităţile centrale. Şi pentru România, în general. Urmează patru ani fără alegeri şi e important ca autorităţile centrale să fie capabile să aibă un dialog cu autorităţile locale, pentru ca proiecte importante să fie realizate în România, Am votat pentru justiţie şi pentru parcursul european al României şi, implicit, împotriva celor care au periclitat această direcţie. Îi îndemn pe români să vină la vot, pentru că e vorba de viaţa lor, în următorii patru ani. Şi chiar dacă noi suntem un popor latin şi, implicit, emoţional, îi îndemn să voteze cu capul, îi îndemn să aibă în minte ce s-a întâmplat în România în ultimii patru ani şi să se gândească care este cea mai bună formulă de guvernare a României pentru următorii patru ani", a spus edilul general, după ce a votat la Şcoala Gimnazială nr. 279, din Prelungirea Ghencea. UPDATE ORA 11:35 Parlamentare2020/Traian Băsescu: Opţiunea mea este pentru dezvoltarea ţării Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că a votat pentru dezvoltarea României. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO"Sunt, probabil, alegerile în care opţiunile sunt cel mai clar definite. (...) Opţiunea mea este pentru dezvoltarea ţării şi nu pentru consum", a afirmat Băsescu. UPDATE ORA 11:29 Parlamentare2020/Tăriceanu: Nu vreau ca generaţia de azi şi de mâine să se regăsească într-un sistem politic în care o persoană decide totul Senatorul Călin Popescu-Tăriceanu a votat, duminică, pentru o societate democratică, în care puterea să nu fie acumulată "în mâna unui singur om". Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO"Astăzi am votat cu gândul că democraţia noastră este pândită de un mare pericol şi anume acumularea puterii în mâna unui singur om. Tentaţia spre totalitarism există de secole şi de milenii. Totalitarismul nu este numai de stânga. Cei din generaţia mea am trăit în perioada comunistă şi am suferit din acest motiv. Nu aş vrea ca generaţia de astăzi şi generaţia de mâine să se regăsească în acelaşi sistem politic în care o persoană decide totul. Puterea trebuie împărţită între diferiţii actori politici, între instituţiile politice, Parlament, partide, Executiv. Aşa este într-o societate democratică şi asta îmi doresc eu pentru România mea şi pentru cetăţenii români. Aşteptăm astăzi să vedem care este decizia alegătorilor, care este suverană", a declarat Tăriceanu, la ieşirea de la urne. UPDATE ORA 11:07 Parlamentare2020/Ministrul Dezvoltării, Ion Ştefan: Am votat pentru planul de dezvoltare al judeţului Vrancea Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ion Ştefan, a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că a votat pentru planul de dezvoltare al judeţului Vrancea şi pentru viitorul judeţului."Am votat pentru începerea noului spital judeţean în Focşani, am votat pentru finalizarea Autostrăzii A7 până la finalul anului 2024. Am votat pentru realizarea a cel puţin patru parcuri industriale în judeţul Vrancea, am votat pentru refacerea staţiunii Soveja. Într-un cuvânt, am votat pentru planul de dezvoltare al judeţului Vrancea. Am votat pentru vrânceni, pentru viitorul judeţului Vrancea", a declarat Ion Ştefan. UPDATE ORA 10:35 Parlamentare2020/Marcel Vela: Am votat pentru dezvoltarea României, pentru o lume mai bună Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a votat duminică în municipiul Caransebeş, el afirmând că a venit la vot pentru a contribui la dezvoltarea României şi pentru "o lume mai bună"."Am votat pentru dezvoltarea României, am votat pentru a apăra sănătatea şi siguranţa românilor. Am votat pentru o lume mai bună", a declarat Marcel Vela, la ieşirea din secţia de votare. UPDATE ORA 10:30 Parlamentare2020/ Ionuţ Stroe: Am votat pentru o şansă în plus pentru generaţiile tinere din România Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a declarat, duminică, la ieşirea de la urne, că a votat pentru proiecte şi soluţii concrete pentru dezvoltarea României şi pentru o şansă în plus pentru generaţiile tinere. Foto: (c) NICOLAE BADEA (C) / AGERPRES FOTO"Oricât de apăsătoare ar fi aceste zile din cauza acestei pandemii, trebuie să privim în viitor cu optimism. Urmează patru ani de stabilitate politică, urmează patru ani de construcţie. Am votat pentru soluţii concrete, pentru rezultate concrete, pentru obiective. Am votat pentru o şansă în plus pentru toate aceste generaţii tinere care se formează în România, să rămână, aici în Craiova, în judeţul Dolj. Şi nu în ultimul rând am votat pentru lucruri şi investiţii care se pot realiza, proiecte şi investiţii în Craiova şi în Dolj pentru a deveni cu adevărat un pol de investiţii şi centru de interes pentru viitoarea guvernare", a spus Stroe care candidează pentru un nou mandat de deputat în judeţul Dolj. UPDATE ORA 10:24 Parlamentare2020/Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru: Am votat pentru o Românie normală Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat duminică, după ce şi-a exercitat dreptul la vot la Şcoala "Sf. Ecaterina" din municipiul Huşi, că a votat pentru "o Românie normală". "Am votat pentru o Românie normală, pentru cei care pot face o Românie normală şi am votat pentru un viitor al copiilor noştri. Astăzi este o zi deosebită şi sper că la 30 de ani (de la Revoluţie - n.r.) toţi am înţeles că trebuie altceva. 30 de ani înseamnă o generaţie. Cred că trebuie să pregătim viitorul generaţiei copiilor noştri. Nu putem să-l pregătim cu mentalitatea cu care am mers până acum, nu putem pregăti cu cei care au condus până acum. Ne trebuie un Parlament puternic, ne trebuie un Guvern puternic, iar acest an a arătat că se poate. Am votat pentru o Românie normală", a afirmat Nelu Tătaru. UPDATE ORA 10:21 Parlamentare2020/ Nicolae Ciucă: Am votat pentru modernizarea Doljului, pentru modernizarea României; îi îndemn pe oameni să vină la vot Ministrul Apărări, Nicolae Ciucă, a declarat, duminică, la ieşirea de la urne, că a votat pentru modernizarea judeţului Dolj şi pentru modernizarea României. "La mulţi ani tuturor celor care îşi sărbătoresc astăzi ziua onomastică! Am votat pentru modernizarea judeţului Dolj, pentru modernizarea României, pentru un sistem de educaţie modern, pentru un sistem de sănătate publică care să răspundă nevoilor oamenilor. Am votat pentru infrastructură, pentru că trebuie să legăm Doljul de ţară şi de Europa. Am votat ca tot ceea ce înseamnă responsabilitatea angajamentului într-un astfel de proiect să se întâmple", a spus ministrul Ciucă. UPDATE ORA 10:19 Parlamentare2020/ Virgil Popescu (PNL): Un vot pentru dezvoltarea României, pentru dezvoltarea judeţului Mehedinţi Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat, duminică dimineaţa, că a acordat votul său pentru dezvoltarea României şi a judeţului Mehedinţi.Totodată, el i-a îndemnat pe oameni să se prezinte la vot. UPDATE ORA 10:17 Parlamentare2020/ Sorin Grindeanu (PSD): Am votat pentru siguranţa unei guvernări responsabile Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, candidat pentru un mandat de deputat, a declarat, la ieşirea de la urne, că a votat pentru siguranţa unei guvernări responsabile."Am votat pentru siguranţa unei guvernări responsabile care să nu folosească pandemia pentru a-şi bate joc de români, am votat pentru schimbare, am votat cu gândul că votul de astăzi al fiecărui român - şi îi îndemn pe romani să meargă la vot - poate salva România", a spus Sorin Grindeanu. UPDATE ORA 9:59 Parlamentare2020/ Eugen Tomac: Votul dat astăzi este un act patriotic Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat că votul dat duminică este un ''act patriotic'' şi i-a invitat pe români să-şi exercite acest drept constituţional ''cu încredere'', cu gândul la viitorul ţării."Votul dat astăzi este un act patriotic. Mi-aş dori enorm să votaţi cu inima, cu încredere şi să vă gândiţi la viitorul ţării. Cu acest gând am dat şi eu acest vot, din dragoste pentru ţară", a precizat Tomac, la ieşirea de la urne. UPDATE ORA 9:55 Parlamentare2020/ Bogdan Gheorghiu: Astăzi este o zi când restartăm România Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că a votat pentru ''continuarea lucrurilor bune începute''.''Aşteptările mele sunt mari, pentru că astăzi este o zi extrem de importantă pentru întreaga Românie. Este o zi în care avem şansa să continuăm lucrurile bune începute. (...) Este o zi în care putem spune că restartăm România, pentru că ne aşteaptă patru ani extrem de importanţi din foarte multe puncte de vedere'', a spus ministrul Culturii. UPDATE 9:47 Parlamentare2020/ Rafila: Cred că e momentul să reflectăm puţin şi să ne reîntoarcem la profesionişti Medicul Alexandru Rafila, candidat PSD la alegerile parlamentare de duminică, a declarat, la ieşirea de la urne, că, în opinia sa, este momentul reîntoarcerii la profesionişti, deoarece, în prezent, nu este timp "de festivism" şi "demagogie". Foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO"În primul rând, cred că, în sfârşit, (e momentul ca) oamenii să voteze pentru profesionalism, responsabilitate şi modestie. Nu este timp de festivism şi demagogie în momentul de faţă. Cred că e momentul să reflectăm puţin şi să ne reîntoarcem la profesionişti şi cred că asta ar trebui să fie până la urmă scopul acestor alegeri. Să ne gândim că în următorii patru ani trebuie să scoatem ţara din criza economică actuală", a afirmat Rafila. UPDATE 9:45 Parlamentare2020/ Bode: Am venit să votez pentru dezvoltarea României, pentru dezvoltarea Sălajului Ministrul Transporturilor şi preşedintele PNL Sălaj, Lucian Bode, a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că a votat pentru dezvoltarea României şi a judeţului natal, Sălaj. Foto: (c) SEBASTIAN OLARU / AGERPRES FOTO"Am venit astăzi (duminică n.r.) cu gândul la Sălaj, cu gândul la România, am venit astăzi să votez pentru dezvoltarea României, pentru dezvoltarea Sălajului. Votul meu de astăzi, votul românilor de astăzi închide o etapă şi deschide o nouă perspectivă pentru Sălaj şi pentru România. Închide etapa celor patru scrutine, ale alegerilor parlamentare, prezidenţiale, locale şi, iată, alegerile generale, deschide perspectiva dezvoltării României, deschide perspectiva dezvoltării Sălajului. Urmează patru ani de construcţie pentru România şi pentru Sălaj", a precizat Lucian Bode. UPDATE 9:30 Parlamentare2020/ Kelemen Hunor: Aştept de la viitorul Parlament stabilitate, predictibilitate şi mai puţine certuri inutile Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că aşteaptă de la viitorul Parlament "stabilitate politică, predictibilitate şi mai puţine certuri inutile"."Am votat pentru o reprezentare puternică pentru comunitatea noastră. Aştept de la viitorul Parlament stabilitate politică, predictibilitate politică şi, bineînţeles, o aplecare, când e vorba de problemele cetăţenilor, şi mai puţine certuri inutile şi sterile. Aştept un buget, legea bugetului trebuie votată în acest an, imediat după instalarea Guvernului, aştept un buget extrem de bine fundamentat în care sănătatea, educaţia, investiţiile şi locurile de muncă vor fi susţinute şi protejate. Aştept o stabilitate politică prin care se poate face ceea ce are nevoie societatea românească, pe de o parte, şi putem corecta tot ce nu a mers bine în această perioadă, mai ales în ultimul an, când pandemia a venit peste noi, nu numai peste noi, dar efectele se vor simţi poate încă ani buni", a spus Kelemen Hunor. UPDATE 9:26 Parlamentare2020/ Năsui: Am votat cu gândul că este cea mai importantă zi pentru următorii patru ani Copreşedintele Alianţei USR PLUS Bucureşti Claudiu Năsui a afirmat că a votat la scrutinul parlamentar cu gândul că este cea mai importantă zi pentru următorii patru ani. Foto: ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO"Felul cum poporul român acţionează astăzi, votează astăzi va determina felul cum va arăta România în următorii patru ani de zile. Dacă ne dorim o Românie fără hoţie, dacă ne dorim o Românie mai aproape de idealurile europene, dacă ne dorim o Românie aşa cum vedem şi noi că merge în alte ţări, că sunt sisteme funcţionale în alte ţări şi ne dorim să le avem şi noi, asta se poate întâmpla dacă astăzi ieşim la vot şi votăm în consecinţă", a declarat Năsui, după ce a votat la o secţie organizată la Universitatea de Arhitectură "Ion Mincu". UPDATE 9:25 VIDEO Parlamentare2020/UPDATE/Iohannis: Dragi români, vă rog, mergeţi la vot; avem şansa de a alege un Parlament mai bun Preşedintele Klaus Iohannis a făcut un nou apel privind prezenţa la vot a românilor şi a afirmat că fiecare vot contează. "Este extrem de important să mergem la vot. (...) Alegerile nu se câştigă în sondaje, alegerile se câştigă la urne şi este între timp foarte clar: fiecare vot contează. Aşadar, dragi români, astăzi este foarte important, vă rog, mergeţi la vot", a spus Iohannis, duminică, după ce şi-a exprimat opţiunea de vot la o secţie de la Liceul "Jean Monnet". UPDATE ORA 9:03 Parlamentare2020/ Vicepremierul Turcan: I-aş îndemna pe toţi românii să meargă la vot; votul este unul sigur Vicepremierul Raluca Turcan, candidat din partea PNL pentru un nou mandat de deputat, i-a îndemnat pe cetăţeni să meargă la vot şi a afirmat că procesul electoral este unul sigur. "Am votat mai convinsă ca niciodată că acesta este un moment unic în istoria României recente şi care poate să marcheze viaţa României şi a românilor. (...) Acest vot poate să ne ducă spre Europa, poate să ne ofere dezvoltare, instituţii puternice, sisteme publice funcţionale. Acest vot de astăzi poate să ne conducă într-o perioadă de patru ani de stabilitate guvernamentală, în care să construim. Eu am votat pentru o Românie europeană şi pentru o Românie dezvoltată şi îi îndemn pe toţi cei care vor să trăiască într-o Românie dezvoltată să meargă la vot şi să-i îndemne şi pe alţii să meargă la vot. Dacă îmi permiteţi, de aici, de la Sibiu, i-aş îndemna pe toţi românii să meargă la vot şi, dacă preţuiesc democraţia, să înţeleagă că indiferent de ce scriu pe Facebook, de ce cred în interiorul sufletului, de ceea ce discută cu prietenii, nu se poate realiza dacă nu merg la vot. Democraţia se apără prin vot şi astăzi mi-aş dori ca românii să înţeleagă lucrul acesta şi să-şi aleagă direcţia în care vor să meargă. Votul este unul sigur şi am verificat asta şi, de asemenea, vor putea să verifice cu toţii în cabina de vot", a declarat Raluca Turcan, la ieşirea de la urne. UPDATE ORA 8:49 Parlamentare2020/Marcel Ciolacu (PSD): Am votat pentru ca românii să îşi ia viaţa înapoi, dar şi împotriva incompetenţei şi indolenţei Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat duminică dimineaţă, după ieşirea de la urne, că a votat pentru ca "românii să îşi ia viaţa înapoi", dar şi împotriva "incompetenţei şi indolenţei"."Am votat astăzi pentru ca românii să îşi ia viaţa înapoi, am votat astăzi pentru ca de mâine România să aibă un plan concret şi specialişti capabili pentru gestionarea pandemiei şi a crizei economice. Am votat pentru cei care au nevoie de pensii, de alocaţii, de şcoli deschise, dar am votat şi împotriva incompetenţei şi indolenţei. Am votat pentru producătorii români, pentru firmele româneşti şi îndemn pe toţi românii să vină astăzi la vot. Este un vot crucial pentru următorii 4 ani şi să voteze în spiritul Sfântului Nicolae, care pentru cei care au fost cuminţi să le aducă daruri şi pentru cei care au fost obraznici să le aducă nuiaua", a spus Marcel Ciolacu. * UPDATE ORA 8:47 Parlamentare2020/ Cioloş: E momentul să apropiem Parlamentul de societatea românească Copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş a declarat duminică, la Zalău, la ieşirea de la urne, că Parlamentul trebuie să se apropie de societatea românească, motiv pentru care a votat pentru oameni noi în politică. Foto: SEBASTIAN OLARU / AGERPRES FOTO "Am votat şi de data aceasta pentru oameni noi în politică, oameni care nu-şi doresc hoţia sunt nicio formă a ei, oameni care merg în Parlamentul ca să construiască şi nu pentru privilegii, privilegii care, de altfel, trebuie date de-o parte pentru că e momentul să apropiem Parlamentul României de societatea românească şi împreună să facem schimbările care le dorim. (...) Cu siguranţă, după această pandemie, va trebui să reconstruim România şi atunci e important să reconstruim pe baze sănătoase, să reconstruim cu oameni oneşti şi cu oameni competenţi, să punem politica la locul ei, să lucreze pentru oameni şi nu să împânzească toată administraţia publică şi să dirijeze avuţia naţională în alte direcţii. Pentru asta sper să avem astăzi cât mai mulţi români care să iasă la vot", a afirmat Cioloş. * UPDATE ORA 8:41 Parlamentare2020/Orban: Am votat pentru o Românie dinamică, modernă, care să fie respectată la nivel internaţional Premierul Ludovic Orban, preşedintele PNL, a declarat că a votat pentru dezvoltarea României, pentru "reforme substanţiale", "o orientare euro-atlantică clară" a ţării, precum şi pentru "un plan de dezvoltare care să permită saltul pe care România îl merită". Foto: SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO "Astăzi e o zi decisivă pentru evoluţia ulterioară a României, astăzi românii au puterea să decidă în ce direcţie se va îndrepta România. Îi invit pe toţi românii să-şi exercite dreptul de vot şi să participe la această decizie fundamentală pentru destinul României. (...) În ce mă priveşte, mi-am exercitat dreptul de vot şi am votat pentru dezvoltarea României. Am votat pentru o Românie dinamică, modernă, o Românie încrezătoare în forţele sale, o Românie care să fie respectată la nivel internaţional. Am votat pentru reforme substanţiale, am votat pentru o orientare euro-atlantică clară a României, de asemenea am votat pentru un plan de dezvoltare care să permită saltul pe care România îl merită", a afirmat Ludovic Orban, duminică, după ce şi-a exprimat opţiunea de vot la Şcoala Generală nr. 1 din Dobroeşti, judeţul Ilfov * UPDATE ORA 8:27 Parlamentare2020/Monica Anisie: Am votat pentru o Românie modernă Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, a declarat că a votat duminică pentru o Românie modernă şi a îndemnat alegătorii să se prezinte la urne. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO"Am venit dis-de-dimineaţă la vot pentru a vota pentru o Românie modernă, o Românie educată şi invit pe toţi cetăţenii României să îşi exercite dreptul fundamental şi anume dreptul de a vota. Să vină la vot şi să voteze pentru copiii României. Este un vot organizat foarte bine de către autorităţi, există în fiecare secţie de votare măsuri luate pentru a preveni îmbolnăvirile cu SARS-CoV-2. Sper ca astăzi toţi cetăţenii să vină la vot", a afirmat ministrul. * ORA 8:10 Parlamentare2020/Firea: Am votat cu gândul la o formulă guvernamentală care să gestioneze mai performant criza sanitară Prim-vicepreşedintele PSD, Gabriela Firea, a declarat că a votat cu gândul la o majoritate parlamentară care să aducă o formulă guvernamentală ''cu oameni competenţi'' pentru o gestionare mai performantă a crizei sanitare. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO"Am votat cu gândul la o majoritate parlamentară care să poată aduce românilor o formulă guvernamentală cu specialişti, cu oameni competenţi, care să gestioneze mult mai performant criza sanitară (...) Am votat, de asemenea, pentru o majoritate parlamentară care să pună bazele unei formule guvernamentale care să nu mai arunce povara pandemiei către cetăţeni, să redeschidă şcolile, să nu mai închidă bisericile, să nu mai închidă pieţele, să redeschidă industria Horeca, să redeschidă teatrele, respectând măsurile igienico sanitare. Am votat cu gândul că noul Parlament va respecta şi va impune Guvernului să respecte legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte pensiile şi, de asemenea, alocaţiile pentru copii", a spus Gabriela Firea, la ieşirea de la urne. AGERPRES * UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei. Citeşte şi: Parlamentare2020/Exit-poll CURS-Avangarde: Senat - PSD: 30,6%, PNL: 29,1%; Camera Deputaţilor - PSD: 30,5%, PNL: 29% LIVE UPDATE Parlamentare2020/ BEC - prezenţă la urne