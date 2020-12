Fotbal: Ovidiu Haţegan şi Istvan Kovacs, delegaţi la meciuri din ultima etapă a grupelor Ligii Campionilor

10:30

Preşedintele Federaţiei Române de Triatlon (FRTRI), Vlad Stoica, a declarat, pentru AGERPRES, că 2020 a fost un an complicat în contextul pandemiei de coronavirus, dar activitatea sportivă s-a derulat aproape normal, nefiind întreruptă definitiv nici măcar la nivel de juniori."A fost un an complicat din multe puncte de vedere, dar cumva la noi a mers treaba. Ne-am mobilizat şi totul a funcţionat. Mă refer la faptul că din 11 campionate naţionale am reuşit să organizăm 10. Deci practic în afară de triatlonul pe distanţă lungă Ironman le-am făcut pe toate. Deci activitatea nu a fost întreruptă definitiv nici măcar la juniori. Am ţinut tot, dar adaptat. În sensul că s-a organizat la o altă scară decât într-un an normal. Au fost şi schimbări de direcţie, adică la noi cluburile pot organiza campionate naţionale, iar unele au anulat din cauza COVID. Însă le-am luat noi, ca federaţie, şi le-am organizat. Deci a fost provocator, pentru că unele competiţii le-am organizat şi de la o săptămână la alta. Însă a funcţionat, eu sunt foarte mulţumit", a afirmat preşedintele."Am compensat cu foarte multă muncă şi prin faptul că am reuşit să ne adaptăm repede la noile condiţii. Toată lumea a avut încă din izolare trasate nişte obiective clare pentru ce avem de făcut anul ăsta, aşa că impactul pandemiei a fost destul de mic. Adică unul dintre obiective a fost să nu pierdem sportivi din fenomen. Iar după cum ne-am organizat şi cum am extins loturile am reuşit să nu pierdem sportivi, iar ăsta e un mare lucru. Adică nu s-a lăsat nimeni de triatlon din cauza pandemiei. Cazuri pozitive au fost, normal, nu cred că a fost sport care a scăpat de aşa ceva. Numai că au fost destul de puţine", a adăugat el.Vlad Stoica a menţionat că absenţa competiţiilor majore şi faptul că în anumite perioade sportivii nu s-au putut antrena corespunzător se va reflecta în rezultatele din 2021."Din păcate, faptul că am avut mai puţine competiţii anul acesta şi faptul că au fost perioade în care sportivii nu s-au putut antrena aşa cum trebuie se va resimţi în anul viitor. Dar sunt situaţii unde credem că nu se va resimţi, este cazul lui Felix Duchampt, pentru că el a stat puţin în izolare, doar trei săptămâni cred, şi a avut acces la pregătire de performanţă. Dar e o excepţie. Pe noi cel mai mult ne-a afectat progresul pe partea de înot la nivel de cadeţi şi juniori. Iar la nivel de seniori e o demotivare care se simte", a spus Stoica.Cele mai importante rezultate ale anului au fost obţinute înainte de declanşarea pandemiei de cei mai valoroşi triatlonişti români, Felix Duchampt şi Antoanela Manac."Pe plan extern ne-am ţinut bine până în februarie, când Felix Duchampt a câştigat o Cupă Continentală în Cuba, iar Antoanela Manac a încheiat pe 2 o Cupă Continentală în India. Am avut de asemenea Campionatele Europene de Winter Triathlon unde am obţinut bronz atât la fete, cât şi la băieţi, apoi argint la U23 fete, bronz la ştafetă... deci au mers bine sportivii acolo. Iar ulterior am reuşit cu multe eforturi să mergem cu un lot extins la o Cupă Europeană de juniori la Belgrad, apoi la alta în Polonia. Deci am fost destul de prezenţi în zona asta de vârstă, lucru care ne-a ajutat să luăm un premiu acum, la final de an, din partea Federaţiei Europene. Este vorba despre premiul pentru cei mai bine clasaţi juniori în rankingul european la federaţii de categoria 2 şi 3. Iar per total, adică unde sunt şi ţările mari de la categoriile 4 şi 5, suntem pe locul 5, ceea ce pentru noi este formidabil. Asta înseamnă că am bătut şi ţări dezvoltate şi suntem acolo, în plasa lor", a precizat preşedintele."Un succes al acestui an pe care vreau să îl menţionez este faptul că am reuşit să organizăm alegerile la federaţie. Pentru că ne-a ajutat să avem continuitate şi să putem să mergem înainte", a adăugat Stoica, ales la conducerea FRTRI după ce anterior activase ca interimar în urma decesului preşedintelui Peter Klosz de la finalul anului trecut.În ceea ce priveşte anul următor, obiectivele Federaţiei Române de Triatlon sunt legate de calificarea şi participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Vlad Stoica a subliniat că Felix Duchampt, sportiv naturalizat, este ca şi calificat, iar Antoanela Manac are nevoie de puncte în competiţiile pe care Federaţia Internaţională le va organiza în lunile martie, aprilie şi mai. La Jocurile Olimpice, FRTRI îşi propune o clasare în primele 25 de locuri."Federaţia Internaţională, din ce am discutat, se pregăteşte pentru un an mai normal. Adică la nivel de competiţii calendarul internaţional arată deja binişor. În ceea ce priveşte calificarea la Jocurile Olimpice noi vrem să ne jucăm şansa până la capăt cu Antoanela Manac. Ne dorim foarte mult să prindă şi ea un loc. Acum există criteriile, dar nu există competiţiile, dar probabil că bătaia mare va fi la concursurile din martie, aprilie, mai. Acolo Antoanela are nevoie de puncte", a spus el."Felix în schimb putem spune că e deja calificat. Nu prea are cine să-l prindă din urmă, el să fie sănătos. Are atât de multe puncte că nu cred că-l mai poate ajunge cineva. Oricum, dacă vorbim de calificare pe criteriul new flag el e deja calificat, dar noi ne dorim să intre pe puncte. Însă nu dorim să-l suprasolicităm, vrem să prindă vârful de formă la Tokyo, acolo unde ne dorim să încheie în primele 25 de locuri, ceea ce nu e deloc uşor. Deci obiectivele sunt participarea cu doi sportivi şi o clasare în primele 25 de locuri la Tokyo. Acestea sunt obiective realiste", a precizat Stoica.În 2021, federaţia intenţionează să organizeze mai multe competiţii internaţionale, la fel ca în anii precedenţi."Noi am luat deja licenţă de organizare pentru Campionatele Europene de Winter Triathlon, care vor fi în februarie la Cheile Grădiştei. Am luat licenţă pentru două Cupe Europene de juniori la Bucureşti, iar acum aşteptăm un răspuns pentru organizarea Campionatului European de Duatlon la Târgu Mureş. Deci vrem să rămânem sus şi la acest capitol pentru că în anii trecuţi aceste evenimente ne-au ajutat foarte mult", a explicat Vlad Stoica.