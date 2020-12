Vezi cu cine își petrece Diana Bianca, prietena lui Brigitte Pastramă diminețile. Imagini uluitoare din casa blondinei

09:10

Smiley a rămas mască după ce a văzut care sunt rezultatele de la alegerile parlamentare, de duminică, 6 decembrie. Prezența scăzută la vot, puțin peste 30 la sută, l-a făcut pe artist să reacționeze. ”Atunci […] The post Reacția lui Smiley când a văzut rezultatele la alegeri! Tocmai îi dăduse Ginei cadoul de Moș Nicolae appeared first on Cancan.ro.