Iaşi: Ediţia din acest an a Festivalului "Teodorenii" se desfăşoară online

"Fără penali în funcţii publice", eliminarea pensiilor speciale, desfiinţarea Secţiei speciale pentru investigarea magistraţilor şi eliminarea schemei de pensionare anticipată a magistraţilor se numără printre obiectivele propuse de USR PLUS pentru protocolul coaliţiei de guvernare.Conform unui comunicat al USR PLUS, alianţa este pregătită să-şi asume guvernarea alături de PNL şi UDMR, iar documentul intitulat "Revoluţia bunei guvernări" va reprezenta baza de negociere pentru formarea viitoarei coaliţii.Totodată, alianţa propune ca negocierile să se desfăşoare în trei etape:- agrearea obiectivelor de politici publice comune;- agrearea structurii guvernamentale;- agrearea mandatelor obţinute de fiecare partener şi a obiectivelor asumate pentru fiecare portofoliu.În ceea ce priveşte organizarea Guvernului, Alianţa USR PLUS propune ca ministerele să fie organizate sub formă de "clustere, în jurul unui obiectiv mare de politici", cu următoarea structură:- Cluster I - "România puternică şi credibilă" - Externe (inclusiv Diaspora), Interne, Justiţie, Apărare;- Cluster II - "România modernă şi verde" - Dezvoltare şi investiţii publice (include fonduri europene), Cercetare, inovare, Antreprenoriat şi adaptare economică, Tehnologiile viitorului, Infrastructură, Finanţe, Gestionarea avutului public (companii de stat şi alte active), Agricultura şi spaţiul rural, Mediu, Tranziţie energetică, Turism;- Cluster III - "România bună cu toţi cetăţenii ei" - Politici sociale, Relaţii de muncă şi politici de angajare, Sănătate, Educaţie, Cultură, Cetăţenie activă şi tineret, Sport;- Cluster IV - "Buna Guvernare", coordonarea politicilor transversale de la centrul Guvernului - Cancelaria Guvernului, Secretariatul General al Guvernului.Printre obiectivele de politici propuse figurează:- Votarea în Parlament a iniţiativei civice "Fără penali în funcţii publice" în primele 100 de zile, iar în decurs de un an - organizarea referendumului de revizuire a Constituţiei;- Votarea în primele 100 de zile a proiectelor de lege de eliminare a pensiilor speciale pentru parlamentari, respectiv pentru aleşii locali. Pe parcursul primului an, angajarea dialogului cu celelalte categorii beneficiare de pensii speciale şi pregătirea legislaţiei aferente. Pe termen lung (2-4 ani): dezbatere publică şi parlamentară şi adoptarea legislaţiei;- Desfiinţarea Secţiei speciale pentru investigarea magistraţilor (în primele 100 de zile), eliminarea schemei de pensionare anticipată a magistraţilor. În primul an, asigurarea suportului logistic necesar pentru DNA şi DIICOT (alocări bugetare şi proces transparent de achiziţii publice şi recrutare personal), informatizarea sistemului de Justiţie.Propuneri pentru reforma statului:- 300 de parlamentari, alegeri în două tururi pentru primari şi preşedinţii de consilii judeţene, creşterea numărului de parlamentari ai diasporei, extinderea votului prin corespondenţă şi la votul intern. Pe termen lung (2-4 ani): introducerea votului electronic şi trecerea la un sistem de vot pe bază de liste deschise;- Adoptarea în Camera Deputaţilor a proiectului USR PLUS privind accesul la informaţiile publice, publicarea tuturor contractelor de achiziţii publice, platformă de transparenţă bugetară totală cu toate cheltuielile defalcate;- Primării mai puţine şi mai eficiente; reducerea numărului agenţiilor;- Legea cărţii de identitate electronice şi legea domiciliului electronic, clarificarea rolului juridic al punctului de contact unic electronic.Propuneri în domeniul sănătăţii:- Fondul de finanţare pentru o infrastructură sanitară modernă;- Strategie de prevenţie în sănătate, inclusiv mecanisme de implementare şi finanţare;- Dreptul de a alege în sănătate: pregătirea şi adoptarea documentelor de politică publică, adoptarea legislaţiei primare şi secundare;- Garantarea accesului la medicamente esenţiale;- "Medic şi pacient la un click distanţă": pregătirea unui document de politică publică privind constituirea unui fond de inovare în sănătate, inclusiv sursele de finanţare.Propuneri în domeniul educaţiei:- Analiza situaţiei numirilor de inspectori şi directori de şcoli, modificarea criteriilor de numire pentru deschiderea profesiei şi implicarea absolvenţilor de masteruri educaţionale;- Dreptul de a alege în educaţie: pregătirea şi adoptarea documentului de politică publică;- "Şcoala de la 8 la 5", masă caldă şi program Şcoală după şcoală;:pregătirea şi adoptarea documentului de politică publică, pregătirea proiectelor finanţate de UE, implementare;- Sprijin pentru şcoala online: pregătirea şi adoptarea documentului de politică publică, pregătirea proiectelor finanţate de UE, implementare. AGERPRES/(AS - autor: Irinela Vişan, editor: Florin Marin, editor online: Andreea Lăzăroiu)