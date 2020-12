VIDEO MTV Film & TV Awards: Gal Gadot şi Kevin Hart, printre câştigătorii galei "Greatest Of All Time"

17:20

Universal Music Group (UMG) a cumpărat drepturile de autor pentru integralitatea catalogului muzical al cântăreţului american Bob Dylan, achiziţia fiind considerată una dintre cele mai importante din istoria industriei muzicale, au anunţat reprezentanţii grupului într-un comunicat publicat luni, relatează AFP şi Reuters. Acordul vizează peste 600 de cântece, inclusiv cele mai cunoscute din repertoriul lui Bob Dylan, singurul cântăreţ din lume care a primit vreodată premiul Nobel pentru literatură (în 2016), precum "Blowin' In the Wind", "The Times They Are a-Changin'" şi "Like a Rolling Stone". În acelaşi document sunt vizate şi cântece mai recente din repertoriul starului american, precum "Murder Most Foul", un cântec-poem cu o durată de 17 minute şi care este dedicat asasinării lui John F. Kennedy. "Acesta este cel mai important contract editorial din sectorul muzical din ultimul secol şi unul dintre cele mai importante din toate timpurile", au declarat reprezentanţii UMG.UMG a refuzat să dezvăluie suma cu care a fost semnat contractul, care, cel mai probabil, îi va aduce multe milioane de dolari lui Bob Dylan, un artist care a declarat în trecut că "banii nu vorbesc, ci înjură". Potrivit Financial Times, contractul ar fi fost semnat pentru o cifră cu nouă cifre. Cotidianul The New York Times avansează o cifră care ar depăşi pragul de 300 de milioane de dolari.Bob Dylan, care s-a remarcat mai întâi pe scena folk din Greenwich Village la începutul anilor 1960 şi a devenit apoi unul dintre cei mai apreciaţi şi mai influenţi artişti din era muzicii rock, are în continuare o activitate muzicală intensă, deşi a ajuns între timp la vârsta de 79 de ani.Cel mai recent album al său, "Rough and Rowdy Ways", lansat în acest an, a fost un succes comercial şi a fost apreciat de criticii de specialitate.Bob Dylan, primul compozitor care a devenit laureat al premiului Nobel pentru literatură, obişnuia de asemenea să susţină 100 de concerte pe an în cadrul turneului său mondial fără întrerupere "Never Ending Tour", până când pandemia de coronavirus l-a obligat să îşi anuleze show-urile. În anii recenţi, artistul american a lansat şi un brand propriu de whisky, "Heaven's Door", denumit după titlul unuia dintre cele mai cunoscute piese ale sale.Drepturile de autor aferente cântecelor sale vizează single-uri legendare, precum "Blowin' In The Wind", "The Times They Are A-Changin'" şi "Tangled Up In Blue", dar şi piese precum "Make You Feel My Love" - un mare succes din repertoriul cântăreţei Adele - şi "Things Have Changed" - cu care Bob Dylan a câştigat un premiu Oscar.Cântecele lui Bob Dylan au fost reînregistrate de peste 6.000 de ori sub forma unor coveruri lansate de sute de alţi artişti din lumea întreagă, iar single-urile şi albumele sale s-au vândut în peste 125 de milioane de copii pe plan global. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Ady Ivaşcu)