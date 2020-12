Polonia n-a reușit surpriza cu Germania, iar speranțele României pentru semifinale Campionatului European de handbal feminin se spulberă!

19:20

Ludovic Orban și-a depus mandatul de prim-ministru al României, pe fondul rezultatelor de la alegerile parlamentare. „Am luat decizia să îmi depun mandatul de prim-ministru. Decizia pe care am luat-o are un obiectiv foarte precis. Odată exprimată voința cetățenilor, trebuie demarate negocierile pentru formarea unui nou guvern. România are nevoie de un guvern responsabil, care să reprezinte voința cetățenilor. ...