Imagini incredibile cu Loredana Chivu. Cum arăta blondina, înainte de a ajunge la estetician

12:20

Corneliu Papură, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova, a declarat în cadrul unei conferințe de presă premergătoare duelului din Bănie din epilogul rundei a XII-a cu Gaz Metan Mediaș, că se așteaptă la un meci […] The post Papură ia în serios Gazul: „Sunt puternici, bine organizați și agresivi!” appeared first on Cancan.ro.