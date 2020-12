Franţa: Sarkozy respinge acuzaţiile de corupţie într-o declaraţie detaliată

20:10

Ludovic Orban, preşedintele liberalilor, a anunţat, luni seară, la Palatul Victoria, că îşi depune mandatul de prim-ministru.El a explicat că decizia sa are un obiectiv precis - demararea negocierilor pentru un nou guvern în urma rezultatelor înregistrate la alegerile parlamentare de duminică. "Cetăţenii români şi-au exprimat votul în cadrul alegerilor pentru Parlamentul României. Am luat decizia astăzi să-mi depun mandatul de prim-ministru. Decizia pe care am luat-o are un obiectiv foarte precis: odată exprimată voinţa cetăţenilor, trebuie demarate negocierile pentru formarea unui nou guvern. România are nevoie de un guvern responsabil, de un guvern care să reprezinte voinţa cetăţenilor români care-şi doresc modernizarea României şi dezvoltarea României. Şi decizia mea de astăzi vreau să arate un lucru foarte clar - că nu mă cramponez de funcţia de prim-ministru, că negocierile care vor urma trebuie să ducă la un guvern format din formaţiunile politice de centru-dreapta care susţin cu claritate orientarea euroatlantică a României şi care vor să utilizeze, cu adevărat, toate resursele pe care le va avea România la dispoziţie şi, de asemenea, să fructifice oportunităţile pentru a putea să crească calitatea vieţii pentru fiecare dintre cetăţenii României", a arătat Ludovic Orban.El a subliniat că îşi încheie mandatul de premier după un an şi o lună, perioadă în care "România s-a confruntat cu o perioadă extrem de dificilă, în care românii, alături de ceilalţi cetăţeni ai lumii, s-au confruntat cu o pandemie şi cu o criză economică fără precedent"."Am încercat să-mi facă datoria faţă de România şi plec din funcţia de premier cu conştiinţa datoriei împlinite. Tot ce a fost omeneşte posibil - atât eu, cât şi colegii mei din echipa guvernamentală - am făcut. Am încercat să găsim răspunsurile potrivite la toate provocările cu care s-a confruntat România", a adăugat Orban.Referitor la următorul guvern, el a spus că obiectivul său este acela de a construi o majoritate parlamentară care să nu cuprindă PSD."Pe 6 decembrie, românii care s-au prezentat la vot au decis componenţa viitorului Parlament. Obiectivul pe care îl am este acela de a construi o majoritate parlamentară care să nu cuprindă PSD. Obiectivul perioadei care va urma este acela de a fi implicat în negocierile pentru formarea unui guvern care să ofere românilor garanţia unei direcţii corecte pentru România şi garanţia unei capacităţi de a utiliza toate resursele şi toate oportunităţile pe care România le va avea la dispoziţie în următorii patru ani", a punctat Orban.Acesta a precizat că preşedintele Klaus Iohannis urmează să desemneze un premier interimar."Guvernul, după demisia mea, va fi condus de un membru al Cabinetului care va fi desemnat de preşedintele României. De asemenea, am încredere că, în negocierile care vor fi declanşate de preşedintele României, vocea raţiunii va triumfa şi vreau să spun foarte clar: demisia mea vreau să arate un lucru limpede: nu mă cramponez de nicio funcţie, nu pun condiţii. Pentru mine, interesul României este deasupra interesului Partidului Naţional Liberal şi deasupra intereselor mele personale. Am convingerea că, în zilele care vor urma, negocierile vor duce cu adevărat la un guvern care să aibă capacitatea de a duce România înainte, de a face faţă provocărilor cu care ne confruntăm şi mai ales de a pregăti relansarea economică a României, după ce vom trece de pandemie", a afirmat Orban.El a ţinut să mulţumească tuturor celor care au fost alături de guvernarea PNL în acest an de zile."Le mulţumesc tuturor celor care au fost alături de noi în grelele bătălii pe care le-am dus în acest an de zile. De asemenea, vreau să le transmit cetăţenilor români că orice măsură pe care am luat-o, chiar dacă a generat efecte nefavorabile pentru oameni, a fost luată cu un singur scop, şi anume acela de a apăra sănătatea şi viaţa românilor şi de a apăra locurile de muncă ale românilor. Am convingerea că, în viitoarele negocieri, Partidul Naţional Liberal va avea capacitatea de a da premierul României şi de a forma coloana vertebrală a viitorului guvern, care să realizeze saltul în dezvoltarea economică de care are nevoie România", a mai afirmat Orban. AGERPRES/(A - autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin, editor online: Andreea Lăzăroiu)