Prognoză meteo pentru București! Cum va fi vremea în Capitală

15:40

Anna Lesko a ajuns până aproape de actul final la Ferma. Orășeni vs Săteni, dar a ratat în fața Elenei Chiriac, tânăra care avea să ajungă în finala câștigată de Augustin Viziru. Anna, una dintre […] The post Reacția Annei Lesko după experiența Ferma: ”Restul e doar cancan” appeared first on Cancan.ro.