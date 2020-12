Hong Kong: Poliţia a arestat opt activişti pro-democraţie pentru participare la protestele din 1 iulie

21:10

Alianţa USR PLUS îl va propune la consultările de la Cotroceni pentru funcţia de premier pe Dacian Cioloş, a declarat, luni, copreşedintele Alianţei, Dan Barna, care spune că demisia lui Ludovic Orban din funcţia de premier este o decizie luată în cadrul PNL."Este o decizie luată în cadrul PNL, nu e foarte mult de comentat, prioritatea acestor zile sunt negocierile şi constituirea guvernului reformist al României. Mesajul pe care l-am transmis în conferinţa de azi-dimineaţă (...) era acela că e într-adevăr nevoie, şi cumva în cheia aceasta ar trebui privit rezultatul votului de duminică, de un premier credibil, de un premier cu imagine, care să redea speranţa românilor într-o guvernare care poate să facă reforme în România. USR PLUS va merge la consultările de la Cotroceni, anunţate în această după-amiază de preşedinte, cu propunerea Dacian Cioloş. Este o propunere de premier care are şi credibilitatea şi experienţa şi buna practică a acelui an în care s-a văzut că în România putem avea şi o guvernare decentă", a declarat Barna la Digi24.El a subliniat că USR PLUS merge la Cotroceni cu această propunere "foarte serioasă şi foarte asumată" pentru funcţia de premier, dar, dacă preşedintele va avea o altă decizie, reprezentanţii Alianţei se vor aşeza la masa negocierilor."Dacă decizia preşedintelui va fi în această direcţie, vom fi foarte fericiţi să putem implementa programul USR PLUS cu un premier al nostru. Dacă va avea o altă decizie, evident vom sta la masă şi vom găsi altă abordare, această decizie nefiind în alb. USR se va duce să negocieze foarte responsabil mandatul primit de la cetăţenii României. (...) Mesajul pe care l-am înţeles din această prezenţă redusă este acela că electoratul român şi-a pierdut încrederea în mesajele clasei politice, într-o pondere mai mare decât ne-am fi aşteptat. Or, ca lucrurile acestea să înceapă să se schimbe este foarte important să avem o coaliţie de guvernare care în următoarele trei, şase luni să vină cu măsuri foarte certe de renunţare la pensiile speciale ale parlamentarilor, să venim cu măsuri foarte clare de programare a referendumului pentru "Fără penali în funcţii publice". (...) Miza pentru noi este să ne aşezăm la masa negocierilor", a spus Dan Barna.Potrivit acestuia, situaţia generată după demisia premierului Ludovic Orban arată cât de important este ca în zilele următoare să aibă loc aceste negocieri pentru constituirea coaliţiei de guvernare, pentru a ajunge într-un termen cât mai scurt la un guvern stabil, care să poată să ducă mai departe guvernarea."Putea să rămână până la finalizarea negocierilor. Este o decizie pe care sunt rezervat în a o comenta. (...) Nu se poate face o majoritate stabilă fără USR PLUS - acesta este mandatul cu care ne ducem cu responsabilitate la consultările de la Cotroceni", a completat liderul USR, subliniind că obiectivele din programul de guvernare al USR PLUS trebuie să fie îndeplinite. AGERPRES/(A - autor: Cătălina Matei, editor: Florin Marin, editor online: Adrian Dădârlat)