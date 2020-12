Coronavirus: Înainte de COVID-19, două secole de vaccinare şi neîncredere

10:50

Preşedintele Federaţiei Române de Ciclism, Eduard Novak, a declarat, pentru AGERPRES, că rezultatul peste aşteptări al anului 2020 este reprezentat de medalia de bronz a lui Daniel Crista de la Campionatele Europene de pistă desfăşurate în luna noiembrie la Plovdiv (Bulgaria)."Rezultatul din acest an care a fost peste aşteptări a fost bronzul lui Dani Crista la Campionatele Europene de velodrom de la Plovdiv. A fost un rezultat excepţional pentru noi. Eu am crezut şi cred în continuare că velodromul pentru noi ar fi cea mai optimă alegere având în vedere toate condiţiile de care beneficiem... chiar şi în condiţiile în care noi nu avem velodrom. Dar pentru noi velodromul este o oportunitate mult mai mare decât şoseaua. Mai ales că după velodrom, normal că sportivii pot face contracte profesioniste pentru şosea. Şi aşa creşte şi ciclismul din Anglia, din Australia sau Noua Zeelandă", a spus preşedintele.Acesta a menţionat că faţă de alte sporturi ciclismul a fost norocos în contextul pandemiei deoarece şi-a putut totuşi desfăşura activitatea."Am fost destul de norocoşi faţă de alte sporturi, pentru că am reuşit să ne desfăşurăm activitatea într-un fel sau altul. În prima parte a sezonului a fost imposibil, însă din mai-iunie încolo am avut activitate şi într-un fel am reuşit să salvăm acest sezon. Mai mult de atât, a fost bine pentru că nu mai era niciun stres privind calificarea la Jocurile Olimpice, pentru că la noi cei doi sportivi îşi asiguraseră deja participarea, aşa că într-un fel la noi situaţia era relaxată. Cel mai important moment este faptul că în condiţiile acestea de pandemie am reuşit totuşi să organizăm cele trei tururi internaţionale importante, Turul României, Turul Ţinutului Secuiesc şi Turul Sibiului. Astea sunt foarte importante şi le mulţumesc tuturor celor implicaţi în organizare pentru că au reuşit să ducă totul la bun sfârşit chiar şi în aceste condiţii complicate. De asemenea am reuşit să organizăm toate campionatele naţionale pe care ni le-am propus", a explicat el.Novak a subliniat faptul că federaţia nu a fost pusă în situaţia de a anula competiţii ca urmare a unor cazuri de coronavirus: ''Ne-a marcat pandemia şi pe noi, cu siguranţă. A creat un stres enorm în tot ciclismul românesc. Din fericire, nu am avut cazuri de genul să fim nevoiţi să anulăm competiţii. Noi am respectat toate regulile medicale impuse de autorităţi şi nu am avut probleme. E important că am reuşit să ţinem în viaţă activitatea sportivă din toate punctele de vedere".Pentru anul următor, preşedintele FRC susţine că speranţele se îndreaptă în special către Vlad Dascălu, reprezentantul României în proba de mountain bike. Acesta ar putea încheia cursa de la Tokyo în primii 10 sportivi, este de părere Eduard Novak."2021 este un an olimpic, un an dificil. În cursa de şosea de la Tokyo ne va reprezenta Eduard Grosu. Va fi o cursă foarte grea pentru el mai mult ca sigur. El este sprinter, iar această cursă va fi pentru căţărători... dar important e că s-a calificat şi că este acolo. Iar Vlad Dascălu va reprezenta România la mountain bike. Eu m-aş bucura foarte mult ca el să încheie la Tokyo în top 10. Iar acesta este un obiectiv realist, pentru că este al doilea an de elite pentru el. Sigur că în primii şase ar fi super, însă el ar trebui să ajungă în forma maximă la JO de la Paris, eu aşa văd. La Paris ar putea fi chiar pe podium. Din statistici vedem că mai toţi campionii la Under 23 la mountain bike s-au clasat apoi la Jocurile Olimpice pe 10-12-14. Deci cam ăsta e traseul. E foarte dificil. La formă maximă la mountain bike se ajunge pe la 25, 26, 27 sau 28 de ani. El e încă tânăr pentru un top 3, dar la Paris ar fi perfect pentru el", a spus preşedintele."Legat de activitatea sportivă în 2021 îmi doresc un antrenor federal care să coordoneze toate loturile naţionale prin antrenorii de lot. Până acum nu am avut antrenor federal pentru că nu am avut nici posibilităţi financiare. Apoi îmi doresc să începem să ne ocupăm de BMX, un sport olimpic unde nu avem deloc activitate. Dacă începem anul viitor, mă gândesc că putem creşte uşor, iar la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028 să avem şi un sportiv calificat", a adăugat oficialul FRF.Eduard Novak a explicat că va continua să insiste pentru construirea unui velodrom în România."Proiectul există şi ne dorim să construim în viitor câteva velodromuri în România. Am discutat la minister şi era vorba despre un velodrom la Otopeni, dar acel proiect este în mare parte finalizat şi nu se mai poate adăuga nimic acolo. Trebuie să găsim un partener, adică o primărie, care are în obiectiv fie construirea unui velodrom, fie a unei multifuncţionale unde se pot desfăşura mai multe sporturi. Iar eu cred că interesul în ultima perioadă este din ce în ce mai mare pentru că aud din toate părţile vorbindu-se de un velodrom", a precizat el.Costurile de construcţie pentru un velodrom variază între 3 şi 15 milioane de euro, a subliniat oficialul."Este o soluţie şi construirea pe partea aceasta cu CNI şi Ministerul Lucrărilor Publice, dar încă nu ştiu care sunt procedurile. Dar sigur că şi cei de acolo ar putea fi implicaţi. Acum să vedem... Eu îmi propun ca anul viitor să discut cu câteva primării şi să depunem oficial aceste cereri de velodrom şi poate în 2-3 ani chiar să avem unul construit. Costurile de construcţie a unui velodrom variază. Dacă este un velodrom sub cort poate ajunge la 3-4 milioane de euro, iar o sală multifuncţională cu velodrom cum este la Plovdiv poate ajunge până la 15 milioane de euro. Deci depinde ce ne dorim să facem înăuntru, câte locuri vrem pentru spectatori şi aşa mai departe. E importantă şi poziţionarea velodromului. Ideal ar fi un velodrom în partea de vest, unul în centrul ţării şi unul la Bucureşti. Pentru că trebuie să ne gândim şi ce facem cu el după ce îl construim. Pentru că trebuie să fie un proiect sustenabil", a mai afirmat Eduard Novak.Turul României, ajuns la ediţia a 53-a în 2020, a fost câştigat de Eduard Grosu, după ce a reuşit să se impună şi în două etape ale cursei.Grosu (Nippo Delko One Provence) a fost liderul Turului Luxemburgului în etapa a treia, după ce în prima etapă a cursei din Ducat s-a clasat pe locul a treilea. Grosu a mai obţinut un rezultat notabil în cursa Paris-Camembert, clasarea pe locul cinci.Rutierul polonez Jakub Kaczmarek (Mazowsze Serce Polski) a câştigat a 14-a ediţie a Turului ciclist al Ţinutului Secuiesc, în timp ce Serghei Ţvetcov, component al naţionalei României, s-a clasat pe locul al doilea.Austriacul Gregor Muehlberger (BORA-hansgrohe) a câştigat ediţia a 10-a a Turului ciclist al Sibiului.Daniel Crista a obţinut titlul de campion naţional la fond, în timp ce titlul la contratimp i-a revenit lui Serghei Ţvetcov.AGERPRES (A, AS-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ada Vîlceanu)