Ce mesaj a primit Emily Burghelea de la Ministerul Sănătății, după ce a fost diagnosticată pozitiv cu noul coronavirus

22:50

Direcția de Impozite și Taxe Locale Bacău și-a suspendat activitatea după ce cinci dintre cei șapte angajați au fost depistați cu COVID-19. Având în vedere această situație, activitatea instituției a fost sistată fizic și este […] The post Focarul de coronavirus de la Direcția de Taxe și Impozite Bacău creează panică printre contribuabili! Cinci din șapte angajați, declarați infectați appeared first on Cancan.ro.