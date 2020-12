Cum explică GCS faptul că de 11 zile nu au mai fost declarați români infectați în diaspora

14:10

Antonel Tănase, secretarul general al guvernului, a anunțat, marți, pe Facebook că a demisionat din funcție. Antonel Tănase a urat succes noului Executiv. “Le mulţumesc funcţionarilor Guvernului care şi-au făcut treaba repede şi bine. (…) Am avut un an plin de evenimente, an în care România a trecut prin cele mai grele momente din ultimii […]