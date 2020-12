Box: Anthony Joshua, decis să câştige confruntarea de sâmbătă cu bulgarul Kubrat Pulev

14:50

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a declarat, marţi, că noul premier va fi desemnat de preşedintele Klaus Iohannis dintre propunerile pe care le vor avansa liberalii."Premierul îl va alege preşedintele României din propunerile făcute de PNL. Eu îmi văd lungul nasului, am suficientă forţă politică - sunt liderul delegaţiei româneşti în PE, sunt prim-vicepreşedinte al celui mai mare partid din România şi, de asemenea, am o poziţie extrem de importantă în PNL. Cred că este suficient pentru moment. (...) Are un cuvânt greu de spus PNL atât în desemnarea premierului, cât şi în desemnarea miniştrilor, a echipei de miniştri din viitorul Cabinet. Cuvântul decisiv în desemnarea premierului îl are, aşa cum este normal, preşedintele României", a afirmat Bogdan, la sediul PNL.El a precizat că are o părere "extrem de bună" despre premierul interimar Nicolae Ciucă, întrebat dacă acesta este o variantă pentru conducerea noului Cabinet."Nu vreau să fac niciun fel de speculaţie, nu vreau să discut despre asta. Nicolae Ciucă este senator ales pe listele PNL", a spus prim-vicepreşedintele PNL.Despre varianta Eduard Hellvig prim-ministru, el a susţinut că poziţia acestuia este "extrem de importantă" la SRI.Rareş Bogdan a completat că este normal ca preşedintele Klaus Iohannis să aibă discuţii cu liderii USR PLUS şi UDMR."Mi se pare absolut normal ca preşedintele României, care are în proiectul său politic pentru al doilea mandat modernizarea României, în parteneriat cu PNL şi forţele de dreapta, să poarte discuţii. Urmează patru ani în care domnia sa este preşedintele României, patru ani în care configuraţia parlamentară este cea dată de alegerile de acum două zile. Nu mi se pare nimic anormal", a explicat el.Bogdan a susţinut că va exista o majoritate "confortabilă" a partidelor de centru-dreapta de 260 de parlamentari."Noi va trebui să nu-i dezamăgim pe români cu bătălii pe funcţii, dacă vom zice ba vrem aia, ba vrem aia. (...) Vă spun că nu s-a discutat aşa ceva. Discutăm pe programe, pe dezvoltare. Coaliţia este clară: PNL, USR, UDMR. Am înţeles că este clar că PMP nu a intrat în Parlament. Deci rămân cele trei partide de dreapta cu o majoritate de 244 de deputaţi şi senatori la această oră, plus 16 de la minorităţi. Deci, avem o majoritate confortabilă de 260, cu aproximativ 36 de parlamentari în plus faţă de cei 234 necesari. De aici încolo vom armoniza cele două sau trei programe de guvernare, vom sta de vorbă pe fiecare chestiune, vom discuta despre Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi sperăm ca cei de la USR PLUS să ne accepte cât mai mult din programul nostru pe rezilienţă şi vom căuta să facem ceea ce este bine pentru România. (...) Nu discutăm absolut nimic cu cei din PSD, PSD este izolat pe scena politică şi aşa va rămâne patru ani", a transmis liderul liberal.Potrivit acestuia, discuţiile din şedinţa PNL de marţi nu au vizat modul de împărţire a ministerelor în viitoarea coaliţie de guvernare."Nu am discutat despre ministere. Cert este că prim-ministrul va trebui să aibă câteva ministere fără de care este foarte greu să-şi pună programul în aplicare şi aici vorbim, în primul rând, de Ministerul Justiţiei, în al doilea rând de Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Finanţelor, pentru că sunt ministerele pentru care nicio ordonanţă de urgenţă, nicio hotărâre de guvern nu poate pleca, ai nevoie de avizele lor şi, sigur, Ministerul de Interne. Rămân în continuare în discuţie toate ministerele. Noi nu am făcut o listă cu ministere pe care PNL nu le cedează, fiindcă nu mi se pare că aşa trebuie să plecăm în discuţie", a adăugat Bogdan.În opinia sa, înainte de Crăciun sau cel mai târziu până la anul nou, va fi format noul Guvern.Prim-vicepreşedintele PNL a menţionat liderii partidului vor avea marţi după-amiază o întâlnire cu preşedintele Klaus Iohannis.Rareş Bogdan a mai susţinut că PNL este "foarte puternic cu Ludovic Orban în frunte", iar demisia acestuia din funcţia de premier a fost un "gest de onorabilitate, de eleganţă, normal în politică". AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Claudia Stănescu, editor online: Ady Ivaşcu)